Retró szálloda, farmerdzseki, masszív hajlakk-használat. Ez jellemezte a '90-es éveket és a kedd délelőttünket is, merthogy ellátogattunk A Hogyan tudnék élni nélküled? című szórakoztató vígjáték forgatására. A végtermék majd december 12-én jelenik meg a mozikban, természetesen telis-tele Demjén Ferenc generációkon átívelő slágereivel. Az alkotók kifejezetten hangsúlyozzák, hogy ez nem életrajzi film lesz, nem az énekesről szól majd, hanem a dalaira fűzik fel a történetet – lásd Mammi Mia.

A romantikus, nyári történet két idősíkon játszódik majd, a jelen korban és a '90-es években. Mi pont a múltbéli jelenetek forgatásába csöppentünk bele, és mind a kosztümök, mind a helyszín azonnal visszarepített minket a már retrónak számító időszakba.

Marics Peti is benne lesz a filmben

Orosz Dénes, a film rendezője arra a kérdésre, hogy hogyan kell elképzelni a készülő alkotást a korábbi magyar és külföldi zenés filmekhez képest, így válaszolt:

A Made in Hungária remek volt, a Mamma Mia! pedig egy etalon a kivitelezését és a műfajiságát tekintve, ami valamilyen szinten követendő. Nagyon élvezzük a zenés szekvenciák felvételét, elképesztő energia szabadul fel. Remekül haladunk, tartjuk a nagyon combos tempót, de mindenki nagyon lelkes és imádja. Demjén Ferenc pedig maga a'80-as, '90-es évek, sőt fogalmazzunk úgy, hogy örök.

A történet két főszereplője Ember Márk és Törőcsik Franciska, de a mellékszerepeket alakító gárda sem másodosztály, ugyanis Kirády Marcell, Brasch Bence, Márkus Luca, Kovács Harmat és nem utolsó sorban Marics Peti is látható lesz majd a mozivásznakon.

A ValMar énekese így nyilatkozott a színészetbe való belekóstolásról:

Ez egy óriási örömfoci, ami persze rengeteg kihívással van tele, de ezeket szeretem! Szerencsére több mindenben ki tudtam már próbálni magam. A Dancing with the stars-ban táncolnom kellett, a formációval meg énekelgetünk párszor. Ez a színészi vonal az, amit most próbálok elsajátítani, meg kihozni magamból, de úgy érzem, jó lesz ez. Nagyon élvezem a forgatást! Nyilván van olyan jelenet amit egész nap veszünk, meg nagyon korán kell kelni, de annál szebb lesz majd visszanézni!

Marics Peti hozzátette, hogy a '90-es évek hangulata őt később érte el, de ahogy belelátott a korszak romantikájába, egyre inkább azon gondolkodott, hogy azért lemenne egy akkori bulira és megnézné, mik is történtek ott. A kérdésre, hogy saját magát is belecsempészi-e a szerepbe, vagy egy teljesen más figurát alakít majd, így válaszolt:

Szerencsére testhezálló a karakter, de nekem az a feladatom, hogy aki bemegy a moziba és megnézi a filmet, ne azt lássa, hogy ez itt telibe a Marics Peti, hanem vegye észre a különbséget a szerep és az ember közt.

Kirády Attila, a film producere elárulta, hogy a filmben

maga Demjén Ferenc is fel fog tűnni.

Ez korábban még kérdéses volt. Az énekesnek egyébként tetszett a film alapötlete, de voltak kikötései. Például az, hogy minden színészt, aki énekelni fog, Menyhárt Jánosnak, a Demjén-dalok szerzőjének el kell fogadnia. Ezen a rostán át is mentek a szereplők, pedig ezek a számok igazán nem könnyűek.

Nem alszanak túl sokat

A filmen közel 300 fő dolgozik és 15 dalt fog tartalmazni, amelyek modernebb hangzásban szólalnak majd meg, mint korábban, helyenként kicsit felgyorsítva, de mindezt a szerzők készítették. Hallani fogjuk majd a Darabokra törted a szívem, a Sajtból van a Hold és persze a Szerelemvonat című számokat is.

Ember Márk elárulta, hogy mozifilmben még sosem volt főszereplő, csak sorozatban és ezt nagyon meg is becsüli. Minden egyes forgatási nap elején ott van benne, hogy meg kell felelni, de igyekszik ezt az érzést háttérbe szorítani, amiben a stáb is nagy segítségére van. Úgy gondolja, a színház nagyon más, mint a filmezés. A forgatás mindig egy kaland, egy rövidtávfutás, míg a színházban hosszan és sokáig készülnek egy produkcióra.

Az a mázlim, hogy nagyon kedves emberek dolgoznak az egyeztetésemen. Ez egy igazán húzós időszak. Lesz három-négy napom, ahol majd a buszban fogok aludni, amikor a színházból visznek a forgatásra, de úgy szép az élet, ha zajlik. Egyáltalán nem panaszkodom, sőt inkább dicsekszem!

– mondta Ember Márk.

A remek hangulatot néhány óra alatt is át lehetett érezni a forgatáson, a jeleneteket, a díszletet, a jelmezeket és a szereplőket látva mi is visszarepültünk a múltba, ahogy nagy valószínűséggel majd a nézők is.

(Borítókép: Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell és Kovács Harmat. Fotó: Tövissi Bence / Index)