Tompos Kátya betegágyából is hallotta a zúgó tapsot

A Tompos Kátya javára szervezett jótékonysági gálaest ötlete szinte önálló életre kelt, máshol is szerveződnek koncertek, előadások a színésznő támogatására, hiszen nagyon sokan szeretik őt – nyilatkozta az Indexnek Hrutka Róbert a május 25-i szegedi gálaest előtt. Nos, itt az újabb felajánlás, Lackfi János legújabb, Medveles című bemutatójának bevételét az alkotócsapat teljes egészében Tompos Kátya gyógykezelésére ajánlja fel.

Lackfi János legújabb, Medveles című drámáját 2024. június 15-én mutatja be az Alle Management a MOMKultban. Porkoláb Gyöngyi, az előadás produkciós vezetője az Indexnek elmondta: az alkotócsapat a premier teljes bevételét Tompos Kátya gyógykezelésére ajánlja fel.

Mint azt korábban az Index is megírta, Tompos Kátya Jászai Mari-díjas színművésznő a daganatos betegségek olyan ritka válfajában szenved, amelyhez a legmegfelelőbb kezelés Magyarországon nem elérhető. Külföldi gyógykezelésének jelenlegi fázisai – a korábbiakkal elletétben – az állam által nem finanszírozottak, és az eddig felmerült költségek már felemésztették Kátya anyagi kereteit, tartalékait, valamint a barátai által korábban összegyűjtött összeget, így ő és családja május elején a Fábián Juli Emlékalapítvány segítségével a nyilvánossághoz fordult segítségért.

Most az Alle Management is kapcsolódott a #szeretünkkátya kampányhoz, így a Porkoláb Gyöngyi apamondta.hu című podcastműsorából inspirálódó Medveles című előadás premierjének teljes bevétele is a művésznő gyógykezelését szolgálja majd.

Lackfi János darabja az apa-fiú kapcsolatok legizgalmasabb kérdéseire világít rá.

Az előadást a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgatója, Őze Áron rendezi, a két szereplőt pedig Marton Róbert és Csiby Gergely alakítja. A június 15-re megvásárolt jegyekből származó bevétel teljes mértékben a Fábián Juli Emlékalapítvány által Kátya gyógykezelésére létrehozott Alapba kerül.

Tompos Kátya hallotta a zúgó tapsot

„Elképesztő, milyen szeretettel és odaadással készülnek a kollégák” – nyilatkozta az Index megkeresésére Hrutka Róbert zenei szerkesztő még a Szegedi Nemzeti Színházban május 25-én megrendezett est előtt. Mint mondta, minderről Tompos Kátya is tud, a közönség, a támogatók üzenetei eljutnak hozzá, érzékeli a felé áradó szeretetet.

A színésznő barátja és alkotótársa most a Metropol megkeresésére elmondta, bár Kátya nem tudott ott lenni az előadáson, tudja, hogy mi történt, ugyanis felhívta telefonon.

Szerettem volna, ha tudja, hallja a saját fülével, hogy milyen sokan szeretik. Hogy ha csak a nevét kimondják, zúg a taps, és hogy milyen sokan bíznak a gyógyulásában. Kátya hallotta, és tudom, hogy nagyon jólesett neki

– mondta a lapnak Hrutka Róbert Artisjus-díjas zenész, zeneszerző, producer.

A cikk szerint Tompos Kátya jelenleg is kórházban fekszik, és minden energiájával azon van, hogy meggyógyuljon. „A hírek szerint még mindig nagyon gyenge, időre van szüksége, hogy összeszedhesse magát” – írják.