Verebes István évek óta nem hall, de így is filmszerepet vállalt

Verebes Istvánnak már hat éve van szüksége hallókészülékre, amit napközben használ, és éjszaka tölt. Új filmje forgatásán azonban voltak esti jelenetei is, így a szerkezetet nappal kellett töltenie, ami okozott számára némi kellemetlenséget.

Verebes István csaknem negyven év után vállalt újra filmszerepet A Királytalálkozó című történelmi filmben, amit jelenleg Majkpusztán forgatnak. A Szilézia idős fejedelmét alakító Jászai Mari-díjas színész az utolsó forgatási napon a Blikknek mesélt arról, hogy mindig is utált filmet forgatni, de ennek ellenére elfogadta a rendező, Pozsgai Zsolt felkérését a szerepre.

„Pedig mindig is utáltam filmet forgatni, mert utálok órákat várni. Nemcsak színészként, de rendezőként is lett volna lehetőségem filmezni, de nem akartam. Érdekes, mert a két fiam ezzel foglalkozik, és ők imádják” – mondta Verebes István, akinek némi kellemetlenséget okozott, hogy voltak éjszakai jelenetei is.

Nagyjából hat éve van szükségem hallókészülékre, mert anélkül semmit nem hallok. Nappal használom, este pedig kiveszem, mert éjszaka kell töltenem. Nos, ez a rend most felborult, az esti jelenteknél ugyanis muszáj volt használnom, így napközben töltöttem. Elég kellemetlen volt, hogy egész nap hiába szóltak hozzám, nem hallottam semmit

– fogalmazott a Jászai Mari-díjas színész, aki elmondta, hogy a készülék állami támogatással együtt 600 ezer forintba kerül. „Nem tudom, egy átlag nyugdíjas ezt hogy tudja magának megengedni...” – tette hozzá.

„Az rettenetes, hogy 1,5-2 órákat kell ülni és várni. Bogaras és mindenbe belekötő ember vagyok, színészként mindig kötekedem és mindenkit utálok, a rendezőt is. Ennek ellenére most egy szavam nem lehet, mert a stáb nagyon alkalmazkodó volt, és minden velem járó kellemetlenséget egyből kiküszöböltek. Készségesen, méltányosan mindent megtettek értem” – mesélte a lapnak Verebes István, hozzátéve, hogy korábban ez nem volt jellemző a magyar filmiparra.

A színész arról is mesélt, hogy a forgatás mellett még egy kis kikapcsolódásra is volt ideje, mert neki és feleségének szállást is biztosítottak Tatabányán.

„Nagyon sok felkérést mondtam vissza életem során. Most már kevés az ajánlat, belátom, nem vagyok már annyira érdekes. Sok fiatal, tehetséges rendező van, de én elég régi iskola vagyok. Fáradtnak is érzem magam ahhoz, hogy hat hétre elhagyjam az otthonomat – ami minden kényelmemet kiszolgálja –, és a napomat a munka töltse ki. Ám ha olyan az ajánlat és a körülmények, hogy felkelti az érdeklődésemet, akkor még meg lehet győzni, bár egyre nehezebben. A lelkesedésem már nem a régi” – mondta Verebes István.