Idén Zamárdiban indul a nyár

A MOL Nagyon Balaton csapata 2013 óta dolgozik azon, hogy minden évben bemutassa a magyar tenger ismert és rejtett kincseit, elsősorban az izgalmas és tartalmas kulturális kínálaton keresztül. A Zamárdi ZamJam idén két alkalommal és rendhagyó formátummal jelentkezik: a nyár legelején és legvégén javarészt ingyenes programok egész sorát vonultatja fel közel 30 helyszínen.

A május 31. és június 2. közötti programsorozattal, a „Zamárdiban indul a nyár!” szlogen szellemében a szervezők a főszezont megelőző időszakban szeretnék felhívni a hazai turisták figyelmét arra, hogy már ilyenkor is érdemes a Balatonhoz látogatni. Ezen a hétvégén Zamárdiban kinyit a szabadstrand, meg lehet mártózni a vízben, lehet sup-olni és fel lehet keresni a környék teraszait, éttermeit, falatozóit.

A ZamJam keretében a vízparti MOL színpadon június 1-jén a Hot Jazz Band és Charlie koncertje után nyárindító tűzijáték várja a vendégeket. A háromnapos program részeként a kilátónál akusztikus és jazz-koncerteket hallgathatnak meg az érdeklődők a Müpa, a Budapest Jazz Club és a Magyar Jazz Szövetség válogatásában.

A Parti Bisztrónál a Be Massive Horizon, vagyis DJ Metha lép színpadra, miközben állandó filmes stábja a csodás vízpartot mutatja be. A Rozmaring Étteremben DJ Venom és vendégei, többek között Jumodaddy, KRSA, Dj Turner és Dj Bootsie forgatják a lemezeket.

A Kertmozi hajnalba nyúlóan vetít filmeket a ZamJam Filmmaraton alkalmával. A Magyar Mozgókép Fesztivál „Ma este gyilkolunk” című premierfilmjével kapcsolatban Koltai Róbert és az alkotók mesélnek forgatási élményeikről. Szombaton Földessy Margit és a Szindra társulat impro-színháza két alkalommal is várja a nézőket, a késő esti előadás vendége a „régi Margitos” Fenyő Iván lesz. A Líra Irodalmi Teraszon Steigervald Krisztián generációkutató tart előadást a generációk harcáról – Hogyan értsük meg egymást – címmel, majd vasárnap a ZAM teraszán Koltai Róberttel Gaál Ildikó beszélget a nemrég megjelent Koltai 80. című könyvről.

A gasztronómia iránt érdeklődők a vízparti Gasztro Kult & Art helyszínen Balaton környéki food truckok ételkínálatából válogathatnak a Creativ Kitchen és a Rolling Chef jóvoltából, valamint balatoni borokat kóstolhatnak a Laposa, a Kányavári és a Balatoni Bor és Stari Sör kínálatából. Hagyományteremtő szándékkal idén először rendezik meg az I. Zamárdi Bortúra sétáló borkóstolóját, ahol több mint tíz helyszínen helyi és dél-balatoni pincészetek borait kínálják.

ZAM ART címmel Bereczki Kata balatoni képei lesznek megtekinthetők egy, a város különböző pontjai feltűnő, vándor pop-up kiállításon. Megnyitja kapuit a Zamárdi-Kőhegy Művésztelep is, ahol Munkácsy-díjas alkotók munkafolyamatába tekinthetnek be az érdeklődők, az eseményt kiállítás zárja. Aki pedig szívesen alkotna, ki is próbálhatja tehetségét egy balatoni tájképfestő workshopon Szalai Krisztián festőművész vezetésével megörökítve az egyedülálló tihanyi panorámát.

Szombaton Bársony Bálint zenekarának Hangszersimogató interaktív gyermekkoncertje, míg vasárnap a Kiskalász zenekar koncertje és a Líra Gyerek Terasz Dr Szuri kalandjainak könyvbemutatójával várja a legkisebbeket. A híres Zamárdi Kalandpark mellett a Gokartpálya is kinyit ezen a hétvégén, a nap legjobbjai pedig a MOL Nagyon Balaton fesztiváljaira, eseményeire nyerhetnek belépőt. A hétvége mindkét napján kézműves és termelői piac várja a helyi ízekre kíváncsi közönséget a Piac téren és a Patkó piacon.

Harmadik alkalommal rendezik meg a ZamJam Kupa, kispályás labdarúgó bajnokságot, ahol a Magyar Borászválogatott, a Magyar Újságíró Válogatott, a Művészválogatott és a Magyar Öregfiúk Ligaválogatott mérkőzik meg a Zamárdi Öregfiúk Válogatottjával.

A ZamJam idei második „felvonása” a nyár végi STRAND Fesztivál kísérőeseményeként valósul meg. Ebben az időszakban tízezrek érkeznek a Balaton déli partjára, a ZamJam csapata pedig napközben a környék teraszait, éttermeit ajánlja majd a vendégeknek azzal a szándékkal, hogy a fesztivál miatt idelátogatók kedvet kapjanak ahhoz, hogy máskor is visszatérjenek Zamárdiba és a Balaton partjára.

Az elmúlt években Zamárdi a Balaton egyik legfontosabb, pezsgő kulturális központja lett, köszönhetően azoknak a nívós fesztiváloknak is, amelyek minden évben turisták tízezreit vonzzák a déli partra. Ezek a programok nemcsak turisztikai célokat szolgálnak, de lehetőséget teremtenek arra is, hogy Zamárdi látványosan fejlődjön, az itt élők és az itteni nyaralók egyre jobb minőségű városban érezhessék otthon magukat, a nyugodtabb hetekben, hónapokban is. A MOL Nagyon Balaton programjai, a Balaton Sound és a STRAND fesztivál mellett a ZamJam célkitűzése elsősorban az, hogy bemutassuk a városunkat, az ismert és rejtett kincseinket, igazán nívós kulturális programokkal, rengeteg helyszínen

– mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere, a rendezvény fővédnöke.

Hozzátette, hogy az idei évben rendhagyó módon a ZamJam június legelején Zamárdiban indítja a nyarat, „amikor a szándékunk szerint már nyitva lesz a város: az éttermek, a fagyizók, teraszok, a kalandpark és természetesen strandolásra és suppolásra is lesz majd lehetősége azoknak, akik a Balaton talán legszebb panorámájú strandját választják az első megmártózáshoz. Arra bíztatom a helyieket, hogy minél többen mutassák meg magukat, nyissanak ki ezekben a napokban, a turistákat pedig arra, hogy látogassák meg ezt a vendégszerető várost, ahol egész évben jó szívvel várjuk önöket” – fogalmazott a polgármester a ZamJam közleménye szerint.