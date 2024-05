Az erdélyi magyar zenész, Bagossy Norbert a Sassy-nak adott interjút a nyári nagy hajtás előtt, és beszélt a tervekről, a rendezvényekről és arról is, hogy milyen a kapcsolat közte és az öccse közt.

A temérdek budapesti és vidéki fellépésen kívül külföldre is mennek majd, de lesz idejük arra is, hogy a Balaturné nevű saját fesztiváljukat idén először megrendezzék.

– mondja a frontember.

Állítása szerint régóta játszottak a gondolattal, hogy legyen egy saját minifesztiváljuk amit meg is fűszereznek egy közös biciklizéssel a Balaton körül, ami így közelebb hozhatja a rajongókat a zenekarhoz.

A kérdésre, hogy milyen a kapcsolata az öccsével, akivel együtt alapították a zenekart, Bagossy Norbert azt mondta:

Mindig is jól kijöttünk egymással, kisfiúként is együtt mentünk mindenhova. Amikor én kipróbáltam egy új sportot, hamarosan ő is ott volt az edzéseken. Maximum csak azon vesztünk össze, hogy ki hordjon tűzifát, de igazán sosem volt köztünk nagyobb nézeteltérés. Hálás vagyok, hogy hasonló az érdeklődésünk, és hogy ma együtt dolgozhatunk, hiszen így felnőttként is ugyanúgy sok időt tölthetünk együtt, mint amikor kissrácok voltunk. A munkában is jól megértjük egymást, ameddig nekem a dalíráshoz van érzékem, addig neki ahhoz, hogyan öntsük formába ezeket a dalokat. Azt hiszem, nagyon jól megértjük egymást.