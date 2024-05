Ezen a hétvégén is izgalmas programokkal várja az érdeklődöket Budapest

Június 1., szombat

Typo Showroom Summer Sale

A Typo Showroom páros lábbal rúgja rá a nyárra az ajtót az idei Summer Sale hétvégén, május 31-én és június 1-jén. Minden eddiginél több ruhát értékelnek majd le, hogy méltóképpen búcsúzzunk a tavasztól, a nyarat pedig már most ünnepeljük, mert a leértékelt darabok között bőven találunk majd olyat, ami jól jöhet a forró hónapok alatt. Több ezer pre-loved kincs közül válogathatunk az extra állványokon és az 1000-2000-3000 forintos dobozokban, arról pedig mindkét nap gondoskodni fognak, hogy az újonnan érkezők is friss áruval találkozzanak, így folyamatosan újratöltik a kínálatot.

Nyitás mindkét nap 11-kor, pénteken a városszerte népszerű Kozmosz Atlasz bulik oszlopos tagja, Solar Things zenél majd, szombaton pedig Vedat Akdağ bizonyítja ismét, hogy nála jobban senki sem tud zárni egy szombat estét! Természetesen ezúttal is vodka szódával és fröccsel, valamint minden vásárlás mellé tombolával dobják fel a hangulatot, amivel mindkét nap egy szerencsés vásárló visszanyerheti a vásárlása árát.

VII. Figura és JátékFeszt

Június 1-én hetedszer rendezik meg a Figura és JátékFesztet, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. A rendezvényen szeretettel várnak mindenkit, aki gyűjti, keresi, kedveli a játékokat, legyen az gyermek vagy gyermeklelkű felnőtt. A rendezvényen 32 árus lesz jelen, akiknél Star Wars, Marvel, DC és egyéb figurák, kisautók, gyűjtői cuccok, printek és még sok más izgalmas tárgy megvásárolható. Az eseményen a vásárlás mellett más programok is várnak: lesz többek között videojátéksarok, legósarok, jelmezesek és még meglepetés is.

Nyári Pagonyfeszt a Dürer Kertben

Szombaton újra Pagonyfeszt a Dürer Kertben, ahol változatos gyerekprogramokkal várja a kiadó a családokat. A hatalmas szabadtéri helyszínen 10 és 14 óra között bemutatkoznak a Pagony Kiadó legújabb könyvei és társasjátékai, izgalmas, interaktív előadások, koncert, színpadi és egyéb változatos programok, kézműveskedés váltják egymást. Ott lesz az Eszter-lánc mesezenekar, a Budapest Bábszínház, a Kulcsár Noémi Tellabor, a Kockabarátok és természetesen a Pagony szerzői és illusztrátorai!

Bruce Dickinson (UK), special guest: Divided

Bruce Dickinson neve leginkább az Iron Maiden énekeseként vált ismertté, de emellett igazi multitálentum: író, pilóta, műsorvezető, sörfőző, üzletember, sportoló, spoken world előadó, forgatókönyvíró és szólóban is sikeres énekes. Többször is láthattuk az Iron Maidennel Magyarországon, utoljára 2022-ben, négy évvel ezelőtt pedig stand up comedy-vel is felérő, óriási sikerű one man show-jával járt itt. Most ismét szólóelőadóként, saját dalaival érkezik Budapestre, június elsején, a Barba Negraba.

Június 2., vasárnap

BÁRKA – az újbudai nemzetiségek fesztiválja

Újbuda a város egyetlen szeglete, ahol 13 nemzetiség él és aktív. A nemzetiségek ünnepének így a kerületben nagy hagyománya van. Idén a fesztivál visszatér rég szeretett helyszínére, a Feneketlen-tóhoz, az Új Budai Parkszínpad köré és belé.

Délelőttől gyerekprogramokkal, táncházakkal, nyolcféle kóstolóval, 15 kézművesprogrammal, több mint 20 zenés, néhol táncos fellépéssel, Parno Graszttal és fanfárokkal ismerhetjük meg közelebbről a velünk élők kultúráit: a bolgárokét, cigányokét, görögökét, horvátokét, örményekét, lengyelekét, németekét, románokét, ruszinokét, szerbekét, szlovákokét, szlovénekét és ukránokét.

Nézd meg a Mai manó Ház két friss kiállítását!

Május 29-től az Angliában élő Martin Wanda és édesapja, Martin Gábor konceptuális dokumentarista nagy sikerű fotóesszéje látható, ahol párhuzamba állítják a hatvanas-hetvenes évek szocialista Magyarországán és a jelenkori londoni, szórakozó fiatalokról készült – analóg, fekete-fehér – munkáikat. Wanda napjaink Kelet-Londonjában, Gábor pedig az 1960–70-es évek Békéscsabáján fényképezte a bulizó fiatalokat. E képek a szórakozás és a szerelem vágyáról, a hétköznapokról való elfeledkezés egyetemes természetéről beszélnek kortól, országhatártól, politikai rezsimtől függetlenül.

A Látogatóban Picassónál. Juan Gyenes című kiállításon Juan Gyenes magyar származású fotóművész Picassóról készült képei nézhetők meg, aki a spanyol királyi család hivatalos fotográfusa volt. Életműve több mint 10 millió felvételt tartalmaz, 13 fotóalbuma jelent meg, köztük a Barátom, Picasso című könyv is, melyet először Magyarországon adtak ki 1984-ben. Juan Gyenes egyedülálló felvételeket készített századunk iránymutató festőzsenijéről, Pablo Picassóról, de szintén egyedülállóak a kettejük kapcsolatáról írt visszaemlékezései is, melyek szintén helyet kapnak a kiállításon.

Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Vadiúj magyar és nemzetközi versenyblokkok mellett megújult tematikus vetítésekkel és szórakoztató szakmai eseményekkel várnak az idei Friss Húson. Május 30. és június 5. között számos programmal készülnek a szervezők, beleértve a már fogalommá vált pitchfórumot, a szakmai kerekasztal-beszélgetéseket és a workshopokat. A Queer Dreams, a @Midnight és a nemzetközi dokumentumfilmblokkok mellett további meglepetésekre is számíthatunk, mint a Weirdcore-válogatás, amelyben nem mindennapi alkotásokat láthatunk.

Mindezek mellett idén is reflektorfénybe kerülnek a Friss Csillagok, vagyis azok a pályakezdő fiatal színészek, akiknek munkásságára nagyobb figyelmet szeretnének irányítani a szervezők. A fesztivál ideje alatt megannyi platformon találkozhatunk majd velük, többek között egy nekik dedikált vetítésen és beszélgetésen is.