A több mint nyolcvan év után visszavitt könyv újra kölcsönözhető lesz

Arthur Conan Doyle A menekültek című regényének finn kiadását 1939. december 26-ig kellett volna visszajuttatni – idézte fel a Haini Strand könyvtáros, aki a kötetet a héten vette át.

Mint hozzáfűzte, a dátum magyarázattal szolgál arra, hogy miért nem tartotta be az illető a kölcsönzési határidőt, ugyanis egy hónappal korábban vonultak be a szovjet csapatok Finnországban, és az olvasónak valószínűleg más gondja is lehetett, mint egy kikölcsönzött könyv visszavitele.

A könyvtáros elmondta, hogy ilyen hosszú időre kölcsönvett könyvet még sohasem kaptak vissza. Az olvasó és a könyvet visszaadó személy közötti kapcsolatról azonban nem tudott tájékoztatást adni

Az emberek helyesen akarnak cselekedni, és visszaadni egy könyvet, amely egy könyvtár tulajdona, ez szerintem igazán szép dolog

– jelentette ki, ezzel is magyarázható, hogy a késedelmi díjtól eltekintettek.

(forrás: a Helsinki Központi Könyvtár Facebook-oldalának posztja a visszakerült regényről, közlésünk szerint kaptak vissza már évtizedekkel korábban kölcsönzött könyveket, de ez történelmi rekordnak számít. Mint írják, a könyvet visszaszolgáltató rossz memóriájú ember szerint az eredeti kölcsönző a főváros P ursimiehenkatu negyedében élő üzletember volt.)

A Finnország és az egykori Szovjetunió közötti úgynevezett téli háború 1940 márciusáig tartott, és egy békemegállapodással zárult, amelyben Finnország jelentős területeit vesztette el – írja az MTI.

A 17. századi Franciaországban játszódó történelmi regényt, amely 1925-ben jelent meg, jó állapota miatt valószínűleg ismét ki lehet majd kölcsönözni a könyvtárból – mondta a könyvtáros, megjegyezve, hogy a régi könyvek általában sokkal jobb minőségűek voltak, mint az újak.