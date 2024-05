Összegyűlt a pénz Tompos Kátya gyógykezelésére

Mint azt korábban az Index is megírta, Tompos Kátya Jászai Mari-díjas színművésznő a daganatos betegségek olyan ritka válfajában szenved, amelyhez a megfelelő kezelés Magyarországon nem elérhető. Külföldi gyógykezelésének jelenlegi fázisai – a korábbiakkal ellentétben – az állam által nem finanszírozottak, és az eddig adódó költségek már felemésztették Kátya anyagi kereteit, tartalékait, valamint a barátai által korábban összegyűjtött összeget.

Kátya kérésére korábban kizárták a nyilvánosságot, ám ő és családja május elején a nyilvánossághoz fordult segítségért. Egyrészt Szeretünk, Kátya címen jótékonysági gálát szerveztek, amelyre 2024. május 25-én került sor a Szegedi Nemzeti Színházban. A fellépők között volt Udvaros Dorottya, Für Anikó, Hrutka Róbert, Dolhai Attila, Falusi Mariann. A bevétel teljes mértékben Kátya gyógykezelési alapjába kerül.

A Story magazin azt írta, csaknem 700 fős tömeg gyűlt össze a gálán, és ennek köszönhetően össze is gyűlt Kátya gyógykezelésére az összeg.

Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani, még ebben a fura világban is