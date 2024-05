A hírt Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója közölte az Indexszel, valamint azt is, hogy Tompos Kátyát a Centrál Színház saját halottjának tekinti.

Kiváló színésznő volt, a közönség nagyon szerette, a Centrál Színház a saját halottjának tekinti

– mondta az Indexnek Puskás Tamás direktor megrendülten. Tompos Kátya a színház életében 2016, a My Fair Lady bemutatója óta folyamatosan jelen volt, ahogyan a teátrum is a színésznő életében.

Hosszan tartó betegség után meghalt Tompos Kátya. Képtelenség felfogni ezeket a szavakat, és szürreális múlt időben fogalmazni valakiről, aki ennyire fiatal, tehetséges és sugárzó volt. Tompos Kátyát az egész ország ismerte; teljesen mindegy, hogy valaki filmben, színházban látta, vagy mint énekes ragadta meg.

Tompos Kátya elemi erővel hatott mindenkire.

Képtelen volt másképp működni. Tehetsége hatalmas lángon égett, felperzselt minden színpadot. Most kialudt a tűz, amit elolthatatlannak hittünk.

A betegségét csendben viselte, a sajtóban nem nyilatkozott róla. Az elmúlt években a hírek a sikereiről szóltak, amikor a Most van most című filmben nyújtott alakításáért neki ítélték az év legjobb filmszínésznője díját a New York Film Awards éves gáláján. Csak akkor lett gyanús, hogy valami nincs rendben, amikor a pandémia után újra kinyitottak a színházak, már lehetett koncerteket tartani, ám ahelyett, hogy egyre többet láthattuk volna őt, egyre kevesebbet állt színpadra. Az elmúlt időszakban pedig sorra maradtak el és cserélték le a színházak azokat az előadásokat, amelyekben Kátya szerepelt.

Miután betegsége mégis nyilvánossá vált, egy ország fogott össze Tompos Kátyáért, akiről azt is megírták, hogy a daganatos betegségek egyik ritka válfajában szenved. A színésznőnek 2024. május 25-én jótékonysági gálát szerveztek, amelynek teljes bevétele a gyógykezelési alapjába kerül. A legfrissebb hírek szerint a pénz összegyűlt...

Színművész és énekes

Tompos Kátya 1983-ban született egy orosz származású édesanya és egy magyar apuka gyermekeként. A zene már kis korában megtalálta; amikor óvodába járt, leginkább oroszul beszélt, így a magyar gyerekekhez először az éneken keresztül kapcsolódott. A zene volt számára az első önkifejezési mód, ám a próza is egyre fontosabb eszközévé vált az évek során, például rengeteg versmondó versenyen indult. A zene és a színház egyaránt fontosak lettek számára, így nem is kerülhetett volna jobb helyre Földessy Margit stúdiója után, mint a Színművészeti Egyetem zenés szakára, ahol mindkét szenvedélyét ötvözni tudta.

Bár Kadarkai Endrének az Arckép című műsorban azt mesélte, hogy eleinte egyáltalán nem volt önbizalma, és évekig nehezére esett színpadra állni, úgy érezte, hogy talán túl korán vették fel az egyetemre, karrierjének kezdeti éveiben is egyértelmű volt, hogy az Isten is erre a pályára szánta őt. Sosem volt csak színész, vagy csak énekes, mindig is nagybetűs előadó volt.

Az SZFE operett, musical szakán 2005-ben végzett, ahol többek között Nagy Sándor, Peller Anna, Szemenyei János vagy Szőcs Artur voltak az osztálytársai. Talán a YouTube legértékesebb kalózfelvétele az a videó, ahol Kátya Szőcs Artur kíséretében énekel a Spinoza Színház De jajj! című előadásában.

A toleranciát erősítő darabban több nemzet cigányainak nyelvén énekeltek dalokat. Ebben a videórészletben – legyen a kép- és a hangminőség akármennyire is gyenge – elsöprő erővel árad az érzelem. Tompos Kátya nem csak rendkívüli hangi adottságokkal rendelkezett. Gondolatokat és emóciókat énekelt, tartalommal töltötte meg a szépséget.

Az igazi ismertséget a Valami Amerika második része hozta meg számára. A Herendi Gábor rendezte vígjáték után többek között a Poligamy, a Köntörfalak, a Coming Out című alkotásokban szerepelt, legutóbbi filmje a fent említett, New Yorkban is díjazott Most van most, ahol Mohai Tamás oldalán játszott egy menekülő menyasszonyt.

Humor, lélek, szerelem

Filmjeiből is egyértelműen kirajzolódik, hogy Kátya sokoldalú színésznő volt, ám színházi szerepei még inkább széles spektrumon mutatják be tehetségét. A naiv kislánytól elkezdve a végzet asszonyán át bármit el tudott játszani. Ha arra volt szükség, kék szemeiből hideg elérhetetlenség sugárzott, ha pedig arra, jelenléte simogatóbb volt, mint a nyári szellő negyven fokban. Jól állt neki a tartózkodó elegancia, a cserfes humor, a megtört lélek és a lángoló szerelem.

A Színművészeti után 2005–2007 között a József Attila Színház, 2007–2008 között a Bárka Színház, 2008-tól a Nemzeti Színház tagja volt, ám 2018-ban a kiszámíthatatlanabb, ámde független létformát választotta és szabadúszó lett. 2021-ben a Joy magazin készített egy interjút Kátyával, a beszélgetést szemlézte a Színház Online, ebben olvashatunk döntése hátteréről:

Ez egy olyan lépés volt, amit már sokkal korábban meg kellett volna tennem, de sokáig nem mertem, mert fontosabb volt a biztonság, a társulati lét, a valahová tartozás. Az is nagy felismerésem volt, hogy nem lehet szemléletet szolgálni, csak tehetséget, igazságot. Az én képességem és igazságom más dolgokban tud kibontakozni, mint amit a Nemzeti Színházban elvártak tőlem. Inkább egyfajta megkönnyebbülés volt ez, és saját lábra állás, amivel már nagyon régóta tartoztam magamnak.

2013-ban jelent meg első szólóalbuma, Keresztül Európán. A lemezen nem csak magyar számok vannak, hallhatók bolgár, orosz, angol, francia dalok is. A jazzes, popos stílusú dalok valóban keresztülrepítenek Európán. Zenésztársával, Hrutka Róberttel 2017-ben adták ki második lemezüket Holdjárat címmel, illetve elég nagy sikert értek el közösen, amikor őket kérték fel a 2019-es Színházak Éjszakája himnuszára. A Viszlek haza című dal a színésznőre vetítve egyfajta ars poeticaként is értelmezhető.

Tompos Kátya, Jászai Mari-díjas, Junior Príma díj és Arany Medál díjazott színésznő végleg elaludt, nekünk pedig nem marad más, csak az emlék és a varázslat, amit maga után hagyott.

(Borítókép: Tompos Kátya 2014. augusztus 31-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)