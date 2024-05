Mint azt megírtuk: a Szukits Kiadó bejelentette, hogy tizenhét év után idén befejezi a Star Wars-kötetek kiadását és értékesítését Magyarországon, a meglévő termékeket kivezetik, vagyis számos eddig megjelent könyv, valamint képregény többé már nem lesz kapható náluk. Ugyanakkor a Szukits jó néhány nagy dobással búcsúzik a messzi-messzi galaxistól. Az egyik ilyen nagy dobásról, a valaha írt egyik legjobb Star Wars-történet, a Hagyaték képregénysorozat kiadásáról már írtunk.

A Szukits szintén a rajongóknak kedveskedett azzal, hogy befejezte a trilógiává bővült Bizonyos szemszögből-sorozatot. Tavaly volt negyven éve, hogy bemutatták A Jedi visszatért, a film jubileuma tiszteletére negyven szerző elevenítette fel a klasszikus trilógia harmadik részének eseményeit főszereplők és mellékszereplők, ismert vagy kevésbé ismert, illetve eddig egyáltalán nem ismert karakterek szemszögéből. Az előző két film – az Egy új remény és A birodalom visszavág – esetében is készültek a negyvenedik évfordulók alkalmával antológiák. Most már mindhárom olvasható magyarul is.

Dráma, diadal és elégtétel

Az első kötet első története összeköti a Zsivány Egyes című film utolsó jelenetét az Egy új remény első képkockáival. Leia hercegnő a Halálcsillag technikai dokumentációjával menekül Darth Vader elől a Tantive IV fedélzetén, Raymus Antilles kapitány pedig felkészül rá, hogy talán ez lesz az utolsó küldetése.

A rövid történet különösen drámai, mert miközben a kapitány búcsúlevelet készül írni az Alderaanon hagyott családjának, abban a reményben, hogy megérte áldozatot hozni az ő jövőjükért, mi pontosan tudjuk, a bolygót és népét éppen a Halálcsillag pusztítja majd el.

Egy másik történetben megismerhetjük Leia hercegnő nevelőszülei, Bail és Breha Organa utolsó pillanatait az Alderaanon, akiknek csak az jelent megnyugvást, hogy nevelt lányuk életben marad.

A bolygópusztító utasítást kiadó harcállomás parancsnokának, Wilhuff Tarkin nagymoffnak a gondolataiba is „belepillanthatunk”. A Halálcsillag már az övé, olyan erő van a kezében, mint senki másnak a galaxisban. Az Alderaan elpusztítása Tarkin karrierjének a diadalmas csúcspontja, hatalma talán már a császáréval is vetekszik. A történet ugyanakkor felidézi a Zsivány Egyes utolsó jeleneteit, a Tarkin által elárult, a Halálcsillag építéséért felelős Orson Krennic igazgató utolsó pillanatait a Scarifon. Krennic tudja, hogy miért kell meghalnia, de tud valami mást is, amit Tarkin nem, és ez elégtétel a számára.

A császár megérzi a zavart az Erőben

A klasszikus trilógia második részében, A Birodalom visszavágban a legfélelmetesebb Darth Vader, aki kíméletlenül, már-már mániákusan, a környezete számára talán irracionálisan tör előre, hogy kézre kerítse az ifjú Luke Skywalkert. Fontosabb számára őt elfogni, mint az egész háború a Felkelők Szövetsége ellen. Vader nem bocsátja meg a hibákat, nála a büntetés: halált érdemel. Ozzel admirális, a Sith nagyúr zászlóshajójának, az Executor szupercsillagrombolónak a parancsnoka is az életével fizet a hibájáért. A Star Wars-filmek egyik ikonikus jelenete, amikor Vader az Erőt használva szorítja ki belőle a szuszt, és míg az admirális fuldokolva agonizál, a Sith nagyúr már Ozzel utódjának, Firmus Piettnek adja ki az új utasításokat. A Bizonyos szemszögből-sorozat második részében a haláltusáját vívó Ozzel admirális előtt lepereg az élete, amely más is lehetett volna. Eszébe jutnak veszteségei, amiket elvett tőle a birodalmi karrier, és amely végül az életébe került. A kis történet után Ozzel már nem csupán egy szürkezubbonyos birodalmi tiszt lesz a szemünkben, hanem egy ember, aki utolsó pillanataiban megbánta döntéseit, és az elvesztegetett időt.

A Birodalom visszavágban jelenik meg először Palpatine császár, aki előtt még a rettegett Darth Vader is meghajol. A Bizonyos szemszögből második része azt a pillanatot is elmeséli, amikor

a császár megérzi a zavart az Erőben, és annak okozóját is. Palpatine ráébred, hogy a Darth Vader maszkja mögött rejtőző Anakin Skywalker milyen álmokat dédelget.

Yoda mester és Obi-van Kenobi erőszelleme is szerepet kapnak a Bizonyos szemszögből oldalain. Mindkettejüknek kétségeik vannak az ifjú Luke Skywalker sorsát illetően, ugyanakkor mindkettőjüket veszteségeik kísértik. Luke kiképzése számukra is a múlt feldolgozásának folyamatát jelenti.

Anakin Skywalker megnyugvásra lel

A Bizonyos szemszögből harmadik része A Jedi visszatéren vezeti végig az olvasókat. A birodalom egy második Halálcsillagot épített, de még a harcállomás megbízott parancsnoka, Tiaan Jerjerrod moff sincs eleinte tisztában azzal, hogy csupán egy sakkfigurája egy ördögi csapdának. Jerjerrod azonban addig bújja a tervrajzokat, amíg el nem jut a felismerésig.

Amikor a filmben Palpatine megérkezik a Halálcsillagra, talpnyalói, úgynevezett tanácsadói (egy Sithnek valójában aligha van szüksége egyszerű tanácsadókra) is elkísérik, és ott lépdelnek mögötte. A Bizonyos szemszögből megtudhatjuk egyikőjükről, hogy milyen romlott és véres út vezet addig, hogy valaki Palpatine mellé emelkedjen. De a hatalom iránti étvágy még a csúcson sem enyhül, a császár mellett mindenkinek megvannak a saját tervei és ambíciói.

A kötet legerősebb története, amelyben Palpatine lelkének legsötétebb bugyrai tárulnak fel, addig a pillanatig, hogy Vader ellene fordul. A novella akár egy színházi monológ is lehetne. A gonosz kinyilatkoztatása, egy ördögi elme vallomása csábításról, megrontásról, sötétségről, gyűlöletről, hatalomról és végzetről.

Tudjuk, hogy A Jedi visszatér végén Darth Vader Anakin Skywalkerként hunyja le szemét, de sorsának beteljesítése igazán csak a Bizonyos szemszögből egyik utolsó történetéből érthető meg. Ami talán elmaradt a filmből és a regényváltozatából (noha A Jedi visszatér utolsó jelenete mégiscsak sokatmondó lezárással szolgál), azt most egy novella pótolja,

Anakin Skywalker végre megkapja a feloldozást, megnyugvásra lel, és végre eggyé válik az Erővel.

A könyvsorozatban mindezeken túl még számos szereplő – droidok, különböző idegen lények (például Jabba palotájának udvartartásából, illetve az Endor ewok falvaiból), felkelők és birodalmiak – története kapott helyet.

A Bizonyos szemszögből című sorozat egy Star Wars-rajongó könyvespolcáról sem hiányozhat. A Szukits Kiadó egyik utolsó ajándéka, hogy mindhárom kötet végre magyar kiadást kapott, és lényegében ezekkel a történetekkel válik teljessé a klasszikus trilógia, amely mindörökre a Star Wars meghatározó, illetve felülmúlhatatlan origója marad.

Star Wars – Bizonyos szemszögből-sorozat

Kiadó: Szukits Kiadó 2018, 2021, 2024

Fordítók: Kaltenecker Kristóf (I.), Oszlánszky Zsolt (I.), Szente Mihály (I., II.), Draveczki-Ury Ádám (III.)



(Borítókép: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images)