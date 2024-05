Megrendült az ország, ezrek búcsúznak Tompos Kátyától

A hírt Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója közölte az Indexszel, valamint azt is, hogy Tompos Kátyát a Centrál Színház saját halottjának tekinti.

Tompos Kátya halálhíre után a Facebookot megszámlálhatatlanul sok megrendült poszt árasztotta el.

Hrutka Róbert ezt írta Tompos Kátya halálára: „Csak állok elveszve, mint egy kihalt megállóban, és te észrevétlen felszálltál arra a bizonyos holdjáratra. Soha nem volt ilyen hangos a csend. Köszönöm, hogy a barátod lehettem!”

Juhász Anna így búcsúzott a színművésztől. „Édes, drága, csillogó Kátya! Szavak nincsenek. De, mégis: Veled a világ egy szebb hely volt. A hangod. A szépséged, tehetséged, erőd, finomságod, humorod. Aki Te voltál, Te vagy. Köszönöm, hogy januárban még együtt voltunk.”

A Nemzeti Színház, a Budapesti Operettszínház, a Madách Színház és az egri Gárdonyi Géza Színház megdöbbenéssel olvasta a hírt, míg a MÜPA így emlékezik:

A József Attila Színház társulata fájó szívvel búcsúzik egykori tagjától, Tompos Kátyától. Mint írják, „Kátya a Színház- és Filmművészeti Egyetem elvégzése után csatlakozott színházunkhoz, 2005 és 2007 között láthatta a közönség a József Attila Színház színpadán. Hosszú ideje kitartóan küzdött betegségével, amiben a művészvilág is rendkívüli összefogással próbálta segíteni. Emlékét szeretettel őrizzük!”

Rónai Egon azt írta, hogy a csónak elindult a végtelenbe. „De nem volt magányos. Százezrek támogatása, szeretete kísérte az utolsó hetekben. Jó utat, Kátya!”

Grecsó Krisztián így búcsúzott Tompos Kátyától a közösségi médiában. „Az ezer darut nagyon köszönöm és valamikor szívesen elviszem, de csak kölcsönbe. Úgy gondolom, az igazán a te ajándékod és neked lett szánva.” Ezt írta az utolsó előtti levelében, meg még sok mindent az öngyűlöletről, fájdalomról, jóakaratról.

»Kicsit csíp«, hogy szerettük ezt a közös dalt, még főcímzene is lett belőle, nagy álom volt a következő lemez, hogy megírjuk Hrutka Robival, és nagy álom marad, mert a Holdjárat beteljesített valamit, amivel majdnem lehetetlen megbékélni, hogy miért kellett ennek így lennie, hogy a legragyogóbb tehetségnek ennyi jusson az életből. Drága, Kátya, az origamidaruk itt várnak, még látjuk egymást.

Gubik Petra színművész szintén megrendülten fogadta a hírt. „Nem is lehet ilyen posztokat megírni…” Tóth Vera pedig az alábbi megható posztjában ezt írja:

Kátya! Te Szép lány, te angyalka voltál, s lettél. Szeretnék veled még énekelni, úgyhogy majd ha nekem is eljön az időm, keresni foglak. Addig is evezek a magányos csónakban, az élet vizén és igyekszem nélküled, a tehetséged, a melengető szép személyiséged nélkül élni tovább. Itt nem lesz könnyű ez, de neked könnyed, finom átjutásért imádkozom a fényeken túlra, az örökre szépekhez... Keresd meg a Julikát is, kezdjétek el alapítani a zenekart, nemsokára jövök...