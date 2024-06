Misztikus titok, ez Azahriah legnagyobb fegyvere

Azahriah háromszor töltötte meg a Puskás Arénát, előtte pedig a SopronFest közönségének is bizonyított. Hogy mi állhat a fiatal énekes sikerének hátterében, és mi tette igazán izgalmassá ezeket a fellépéseket? Ezt fejtegettük az arútluK podcast legújabb adásában.

A magyar könnyűzenében példátlan dolog történt az elmúlt hétvégén. Noha korábban is voltak olyan nagy zenekarok – akár az LGT, az Omega, a Hungária vagy az Illés – amelyek tízezreket tudtak bevonzani egy-egy koncertre, az a tripla arénás, amit most Azahriah elért, új csúcs. A magyar könnyűzenei közeg legfrissebb szupersztárja – aki a közönségből is képes azt a fajta rajongást kiváltani, mint egy nemzetközi csillag felbukkanása – teljesen felborzolta az elmúlt években megfáradt hazai popzenét.

Nem mindenki szereti

Alig néhány év alatt jutott el oda, ahová sokan évtizedek alatt sem képesek, így természetes, hogy mindenkit érdekel minden egyes lépése, sokan próbálják utánozni, megint mások megfejteni sikere titkát. Mi utóbbival próbálkoztunk, de csak finoman, nem bocsátkozunk világmegváltó elmélkedésbe.

Van, aki szereti Azahriah zenéjét, van, aki nem, de elvitathatatlan az a temérdek munka, amit csapatával az elmúlt koncertekbe öltek. Mára eljutott oda, hogy nemcsak színpadi jelenléte vagy interjúi keltik fel a közönség érdeklődését, hanem akár az is, ha valamelyik márkával kooperál.

Van-e még?

Mi sem csak zeneileg és a színpadi látványshow szemszögéből vizsgáltuk az énekest. Ránéztünk nemzetközi viszonylatban is, kicsit emberi és marketingoldalról, arra a titokzatos misztikumra, amit maga köré épített, illetve hogy milyen lépcsőfokokon ment keresztül az évek során.

Ezek után csupán egy kérdés maradt: Hogyan tovább?

Noha erre a kérdésre legfeljebb Azahriah és menedzsmentje tudhatja a választ, annyi biztos, hogy amit a Puskás Arénában és a SopronFesten elért az elmúlt hetekben, maradandó nyomot hagy a magyar poptörténetben.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, az ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Azahriah 2024. május 21-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)