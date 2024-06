Vitray Tamás: Ma már következmények nélkül lehet sértegetni

Vitray Tamás szerint a televíziózásban teljesen más készségek kellenek ma, mint évtizedekkel ezelőtt. Úgy véli, manapság leginkább az számít, hogy az illető jóképű legyen, beszédképes, és higgye azt magáról, hogy mulatságos.

Ha vonzó, ha sokan nézik, tulajdonképpen már meg is felelt. Nem is derül ki, hogy az illető birtokában van-e azoknak a tulajdonságoknak, amelyek egykor fontosak voltak, hiszen nem is szükségesek