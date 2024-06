Az ember, aki szeretne új dolgokat kipróbálni

Mi mással érdemes kezdeni a reggelt, mint egy jó erős feketével? Mi is így tettünk, de közben szemünk meredten a laptop képernyőjére tapadt, mivel vártuk valakinek a felbukkanását. Miután a videós kapcsolat létrejött, kiderült, hogy az ő reggele laza kávézás helyett azzal telt, hogy nyolcéves kislányát az iskolába vigye, a beszélgetést is a hazafelé vezető útján ejtette meg velünk.

A német popsztárról Clemens Rehbeinről van szó,

aki a 2012-ben alapított Milky Chance formációjával szinte a semmiből érte el a világsikert. 2013-ban adták ki Stolen Dance című dalukat, amely már majd egymilliárdos YouTube-megtekintésével és mintegy másfél milliárdos Spotify-hallgatottságával méltán nevezhető gigaslágernek.

A zenekar a következő években beutazta a világ számos országát, több albumot is kidobott olyan ismert dalokkal, mint a Flashed Junk Mind vagy a Down By the River. A zenekar idén hazánkba látogat, hogy a 2024-es VeszprémFest nyitónapján, július 16-án játsszanak.

Clemens Rehbein megosztotta velünk, hogy sosem járt még Veszprémben, de Magyarországon remek koncertjeik voltak a múltban, úgyhogy arra számít, ezúttal is remek hangulat lesz, a közönség és ők is jól fogják magukat érezni.

A koncerttársadalom

Az énekes nem abban látja két koncert között a különbséget, hogy épp melyik országban játszanak, szerinte sokkal meghatározóbb az, hogy milyen emberek mennek el a fellépésre. Így akár két egymást követő este is teljesen más élményt adhat ugyanabban a városban.

Előadóként részese vagy a koncertnek, a fesztiválnak. Szeretnénk jó hangulatot teremteni, ünnepelni a zenét, az életet, békében és harmóniában, ahol az emberek képesek elengedni dolgokat

– fogalmazott az énekes. Hozzátette:

Vannak művészek, akik másfajta megközelítést alkalmaznak. Egyesek jóval több politikát visznek bele, üzeneteket szeretnének közvetíteni a színpadról, beszélni az emberekhez. Mi a fókuszt inkább a zenére helyezzük. Nem szoktunk nagy szónoklatokat intézni a közönséghez. Arra törekszünk, hogy egy biztonságos teret hozzunk létre, ahol mindenkit szívesen látnak.

A frontember arról is beszélt, megesik, hogy nem tudják ezt a biztonságos teret és harmóniát létrehozni, hiszen egy koncerten sok minden történhet. Az efféle dolgok automatikusan indulnak be, és amennyiben a közönség nagyon izgatottá válik, egyfajta „pingpong”-effekt jön létre, ahol kicsúszhat az irányítás a kezükből.

Egy koncertre számos különböző ember, különféle individuum látogat el, így akárcsak a társadalom egészének esetében, nem mindig tudható, mi lesz a végeredmény. A zenész azonban nem feltétlenül látja gondnak ezt, úgy véli, ez a dolgok rendje, ez az, ahogyan a világ működik.

Ami meghatároz

A zenekarnak 2023-ban jelent meg legutóbbi lemeze, a Living In a Haze, idén pedig két új dalt is kiadtak Reckless Child és Naked and Alive címmel. A Milky Chance megalakulása óta szinte minden két évben készített egy nagyobb kiadványt, legyen szó új lemezről, akusztikus átiratról vagy korábbi demók gyűjteményéről.

Clemens Rehbein elmondta, hogy számukra az alkotás jelent mindent, ha pedig összegyűlik egy új kiadványra elegendő zene, akkor nem haboznak sokat azon, hogy azt a hallgatók elé tárják. Ezáltal mindig van új, amivel képesek előrukkolni, ha a menedzsmentcsapat, akivel együtt dolgoznak, szeretné, hogy hozzanak ki valami frisset,

soha nincsenek dalok és ötletek hiányában.

Az alkotási folyamatról azt is elmesélte, hogy – szemben sok más előadóval – amikor ők mennek stúdióba, kevésbé szól a dolog az előre felépített, nagy koncepciókról, sokkal inkább intuitív az alkotás, amit elsősorban a hangulatuk, érzelmeik befolyásolnak. Sajátos stílusuk is leginkább csak ízlés kérdése volt, valami olyan, ami rájuk is hatással van.

Elég természetesen jönnek ezek. Az ember szeretne új dolgokat kipróbálni, nem csupán ismételni önmagát. Azonban ez továbbra is az, ami mi vagyunk

– fogalmazott az énekes.

Noha a Milky Chance eredendően német formáció, mégis úgy döntöttek, hogy angolul alkotnak és a nemzetközi zenei életet célozzák. A frontember elmondta, hogy számára ez magától értetődő volt, hiszen az általa hallgatott zenék 95 százaléka szintén angol nyelvű volt. Úgy fogalmaz:

Ha minden benyomás, ami ér téged, az angol, akkor idővel megtanulod, miként hangoznak, miről beszélnek, hogyan mesélnek a dalokban. Számos dolog egyszerűen jobban hangzik angolul, hisz még mindig ez a modern popzene nyelve. Szóval ez igazából nem is egy döntés volt, hanem a kezdetektől tisztán érződött, hogy így lesz.

Az énekes épp ezért sosem próbálkozott azzal, hogy németül írjon dalszövegeket. A nóták témáinál sem gondolkodnak koncepcionális dolgokban. Ahogy a zenénél, itt is intuitív az alkotási folyamat, de közben vigyáznak arra, hogy

ne egy túlfogalmazott szöveg legyen, aminek az értelmezéséhez szótárt kell használni.

Elsősorban olyan dolgokról írnak, amik őket foglalkoztatják, de kerülik az olyan megosztó témákat, mint a politika. Könnyedebbnek ható dolgokról énekelnek – úgymint az élet dolgai, az emberség mibenléte, az elme rejtett zugai –, ám ezek csupán a felszínen tűnnek egyszerűnek, valójában olyan mély tartalmak, amelyek képesek elgondolkodtatni az embert és megmozgatni benne valamit.

Ezt a gondolatiságot tapasztalhatja meg a magyar közönség is 2024. július 16-án a VeszprémFest nagyszínpadán, ahol a Milky Chance este kilenctől eleveníti fel 2010-es évekből ismert slágereit, valamint megmutatják legújabb dalaikat is a hazai hallgatóságnak. Jegyek itt kaphatók.

(Borítókép: Clemens Rehbein a Milky Chance együttesből a Razzmatazz színpadán 2018. március 5-én Barcelonában, Spanyolországban. Fotó: Jordi Vidal / Redferns)