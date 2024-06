Ezért a programért a kanapéról sem kell felállnunk

Akár a kanapéról is követhető a JFF Online Japán Filmfesztivál, amely 2024. június 5-től július 4-ig tart, és amely alatt ingyenesen nézhetünk meg 23 japán filmet. A japán filmtermés legjavát bemutató színes kínálatban szerepel az animetörténelem egyik legfontosabb alkotása, kritikusok által elismert díjnyertes munkák, drámák, romantikus alkotások és szórakoztató filmsikerek egyaránt. A japán horrorról és a manga atyjáról, Tezuka Oszamuról izgalmas előadások színesítik a programot. 2024. június 5. és 19. között 21 kortárs film és 2 klasszikus lesz elérhető.

Az anime rajongói megnézhetik Tezuka Oszamu műfajalkotó remekművét, a Kimba, a fehér oroszlán című klasszikust, amely a japán animáció alapkövévé vált. Ehhez kapcsolódóan június 7-én, szerdán 18 órától ezen a linken Lehoczki Péter, az anime-manga kultúrára specializálódott Mondo magazin újságírója átfogó előadást tart a rendező Tezuka Oszamu munkásságáról.

Az 1928-ban született alkotót tartják az anime és manga atyjának, aki rövid élete során 150 ezer mangaoldalt készített. A klasszikus után érdemes megnézni Josino Kóhei filmjét, a Japán Filmakadémia díján az idén 10 jelölést begyűjtött és a legjobb új színész díját elnyert Anime Supremacyt, ami az animegyártás kulisszái mögé kalauzol el. A japán filmművészet egyik legrégebbi és legkülönlegesebb szelete a horror műfaja.

Két tinilány, akik bérgyilkosok

Kuriózum az idei kínálatban a Japan Horror Film Competition keretében a japán horror legújabb tehetségeinek négy díjnyertes rövidfilmje. Az először 2021-ben meghirdetett versenyre már az első évben több mint 100 pályázat érkezett. A fődíjas minden évben lehetőséget kap egy egész estés játékfilm rendezésére. A zsűri elnöke a japán horror egyik úttörője, a Ju-On: The Grudge sorozatról ismert Simizu Takasi volt.

A műfajról és annak speciálisan japán jellemzőiről Varró Attila filmesztéta, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék oktatója tart online előadást június 13-án, csütörtökön 18 órakor az alábbi linken.

A filmfesztiválon többek között még olyan alkotásokat láthat a közönség, mint Kinosita Keiszuke Tizenkét szempár című klasszikusa, amely 1955-ben a Golden Globe-on elnyerte a legjobb külföldi film díját, a velencei filmfesztiválon pedig a legjobb film kategóriában jelölték. A Father of the Milky Way Railroad című film a neves japán író, Mijazava Kendzsi életét bemutató megható családi dráma Japán két egyik legjobb színészével, Jakuso Kódzsival és az alakításáért 2024-ben a legjobb mellékszereplő kategóriában a Japán Filmakadémia díjára jelölt Szuda Maszakival.

Az egyik legígéretesebb ázsiai tehetségnek tartott, a Chihayafuru-trilógiájáról ismert Koizumi Norihiro rendező egy újabb coming of age történettel tér vissza. A 2023-ban a Kinema Junpo Awardson díjazott The Lines that Define Me című filmje egy fiatalember veszteségéről és az újjászületésről szól. A film főszereplői két hatalmas népszerűségnek örvendő japán sztár, Jokohama Rjúszei és Kijohara Kaja. A filmet a hagyományos japán tintafestészet, a szumi-e élőben festett látványos jelenetei teszik még hatásosabbá.

Szintén a Kinema Junpo Awards-on nyert legjobb színész kategóriában Szavada Kendzsi, a The Zen Diary főszereplője. A film a négy évszak természeti szépségein és a szezonális ételek csábításán keresztül elmélkedik arról, hogy mi az igazi gazdagság. A romantikáé a főszerep a We Made a Beautiful Bouquet című, Japánban hatalmas sikert aratott alkotásban, amelyben a népszerű színészek, Szuda Masaki és Arimura Kaszumi – akit alakításáért a Japán Filmakadémia 2022-ben a legjobb színésznő díjával méltatta – egy párt alakítanak, akiket kapcsolatuk fontos állomásain kísérhetünk végig.

Fotó: IMDb Részlet a We Made a Beautiful Bouquet című filmből

A Kiba: The Fans of Fiction című vígjátékban egy magazin karizmatikus férfi főszerkesztője és egy fiatal női szerkesztő szövetkezik, hogy fenntartsák magazinjaikat. A filmben nyújtott alakításáért 2022-ben Mijazava Hio nyerte a Japán Filmakadémia legjobb új színésznek járó díját. A Baby Assasins című coming of age akcióvígjáték pedig két tinilányról szól, akik egyben rendkívül képzett bérgyilkosok is. A Japan Movie Critics Awardson Saori Izawa kapta a legjobb új színésznő díját.

Az I am what I am című filmnek pedig a Vezess helyettem sztárja, Miura Tóko a főszereplője, aki itt egy, a külső elvárások kereszttüzében önmagát kereső nőt alakít. Június 5. és június 19. között ezen a weboldalon mindennap elérhető mind a 23 film, amelyeket a lejátszás gomb megnyomását követően 48 órán keresztül akár többször is újranézhet a közönség, választható magyar, angol és néhány film esetében japán felirattal.