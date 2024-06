Japán hatalmas dobásra készül

Az ország számos felmérés alapján arra jutott, hogy popkulturális és szórakoztatóipari cikkeik az elmúlt években olyan kelendőek lettek, hogy több elektronikai ágazattal felveszik a versenyt, amelyek eddig a szigetország gazdaságának húzóerejét adták.

2022-ben a japán animációs filmek és mangák exportja elérte a 4700 milliárd jen (mintegy 11 000 milliárd forint) összértékű bevételt, amely nem sokkal maradt le a mikrochipek piacának hozamától – ott 5700 milliárd volt az érték.

Több fronton erősít

Ahogy arról az MTI is beszámolt, Japán kormánya úgy döntött, megerősíti ezt a szektort, mivel számos más ágazat is van, amelyeket képes magával húzni és gazdaságilag segíteni. Rengeteg fiatal érdeklődik a mangák és animék miatt a szigetország iránt, ami a turizmus egy fellendítő eszköze lehet. Emellett a ruházati szektort is képes erősíteni a szegmens.

Japán tervei szerint a kapcsolódó iparágakkal együtt, mint a turizmus és a ruházati szektor, a videójátékok, animék és mangák 2033-ra akár 50 000 milliárd jen (116 000 milliárd forint) külföldről származó bevételt termelhetnek a japán gazdaságnak.

Azonban ehhez a kormánynak egyéb területeken is komolyabban kell fellépnie.

Az új stratégia szerint a tartalmakat illegálisan terjesztő oldalakat, hálózatokat, kalóz felületeket vissza kell szorítani. Ehhez elsősorban nemzetközi szintű együttműködésre van szükség, hogy adott régiókban képes legyen fellépni a szigetország az illegális terjesztés és szerzői jogokat sértő felületekkel szemben.