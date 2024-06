Ahol 24 órában süt a nap, egész nyáron

Idén is tartotta magát az Európai Unió ahhoz az eredeti elképzeléshez, hogy olyan helyszíneket válasszanak Európa Kulturális Fővárosainak, amelyek kevéssé ismertek. 2024-ben ezek az ausztriai Bad Ischl, az észtországi Tartu és a norvég Bodø. Ez utóbbihoz szeretnénk most egy kis kedvet csinálni.

Tavaly Veszprém volt az egyik kiválasztott, ebben az évben viszont hűvösebb tájak felé húzott az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázókat elbírálók szíve, talán a globális felmelegedés okán is. Bad Ischl ugyan hozzánk közel van, de más számára lehet épp oly különleges, mint nekünk az Északi-sarkkörön belül található Bodø (ejtsd: boo-duh).

A norvég város festői és különleges környezetet biztosít a kiállítások, koncertek és szabadtéri programok számára – már csak azért is, mert itt a nap nem megy le egész nyáron. Ennek ellenére a hőmérséklet nem kúszik déltáji magasságokba, hőgutától nem kell tartani. Van még egy bónusz – ha esetleg nem a nyári hónapokban érkezünk ide –, az északi fény.

Háromszáz szavuk van a hóra

A nyár viszont kínál mást: mintegy ezer izgalmas programot, ami el is várható, ha már egy kulturális fővárosban járunk.

Bodø egyébként önmagában is izgalmas, modern megjelenésű hely,

amelyet a második világháború idején bombázások pusztítottak el, de különleges épületeivel – mint a kulturális központ, a városháza, a stadion, a könyvtár (az épület nyitott könyvre hasonlít) újraalkotta magát. Körülötte hófödte hegyek, a kikötőben piros házacskák, a tengerben pedig sziklás szigetek – festette le a helyet a The Guardian.

A város (50 ezer lakos) olyan földterületen épült, amelyet hagyományosan a számik – az Észak-Norvégiát, Svédországot, Finnországot és a Kola-félszigetet átszelő félnomád népek – laktak, így érdemes többet megtudni kultúrájukról a Saltfjell Sámi Adventure projektben, amelyet egy fiatal számi házaspár indított el Norvégia Saltfjellet régiójából. Bár nyáron talán nem lesz rá szükség, de a számi nyelvekben (tíz van belőlük) több mint háromszáz szót használnak a hóra.

Lazacos rafting és lasszódobás

Meg kell mondjuk, hogy Bodøba eljutni korántsem egyszerű. Ha elrepülünk Trondheimbe,

még mindig vár ránk egy több mint 700 kilométeres vonatozás.

Ez az útvonal azonban beépült a kulturális főváros programjaiba. Trondheimtől kezdve hat tematikus élmény közül választhatunk a vonal mentén, beleértve a lazacos raftingot, a számi kenyérsütést, a lasszódobást és az éjszakázást olyan különleges szálláshelyeken, mint a hegycsúcskabinok.

Természetesen Bodø környékét is bevonják: a régióban szétszórt faházakat apró kultúregységekké alakítják, ahol a látogatók elkaphatják egy népzenész mikrokoncertjét, sétálhatnak egy festővel vagy csatlakozhatnak egy rajzprogramhoz (minden esemény ingyenes). A bringásoknak is jó terep a város, és bizonyos látnivalókat könnyebb is így elérni. Ilyen a Jekt Kereskedelmi Múzeum és a Norvég Repülési Múzeum is.

Tengerszinten Bodø ad otthont a Saltstraumennek,

a bolygó egyik legerősebb árapály-áramlatának.

Napi négyszer akár 400 köbméter víz zúdul át egy szűk szoroson – és ennek is részesei lehetünk egy háromórás út keretében – persze kellőképpen hozzáértő kapitány vezetésével.

Ha pedig elfáradunk a norvég kulturális főváros kínálta ezernyi opera, színház, koncert, tárlat sokaságában, mi lehetne jobb módja annak, hogy töltődjünk, mint egy finom vad- vagy halvacsora, és utána egy jó szauna.

És ha már északon járunk, Bodøtol épp „csak” 1600 kilométer az észt Tartu...

(Borítókép: Bodø 2016. augusztus 15-én. Fotó: Artur Wildak / NurPhoto / Getty Images)