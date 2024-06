Harmincmilliónál is többet ér ez a pár sor

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Franz Kafka életművét jelentősen befolyásolta egy másik levél, amit barátjának, Max Brodnak írt. Abban arra kérte őt, hogy semmisítse meg az összes feljegyzését, naplóját, leveleit. Nos, a barát ezt nem tette meg, de a most árverésre kerülő levél akkor is megmaradt volna, ha Brod engedelmeskedik, mert ezt az írást a címzett, Albert Ehrenstein őrizte egészen 1948-ig, amikor is elküldte Dolly Perutz cseh származású művésznek − írta meg a The Guardian.

A tudósok úgy vélik,

a keltezés nélküli levelet 1920 áprilisa és júniusa között írhatta Kafka,

amikor az észak-olaszországi Merano klinikán kezelték betegsége miatt. A sorokból kiérződik, milyen gyötrelmes küzdelmet jelentett a cseh író számára, hogy bármit is papírra vessen, itt már ugyanis tudott volt tuberkulózisa, amely végül a halálát okozta 1924-ben.

Feladta az írást

A kutatók szerint állapota valószínűleg tovább fokozta lelki bénultságát és tehetetlenségét, amire ő maga is utalt:

Amikor az aggodalmak áthatolnak a létezés bizonyos rétegein, a panaszkodás és az írás is nyilvánvalóan megszűnik. Az én ellenállásom sem volt túlságosan erős

– írta barátjának és kiadójának, Albert Ehrenstein osztrák költőnek. Az írói válság egyébként is híresen kísértette Kafkát egész életében, de mindezt súlyosbította rossz fizikai állapota.

Az udvarias, német nyelvű, kézzel írt levélről azt gondolják, hogy ez Kafka válasza Ehrenstein arra vonatkozó kérésére, hogy a neves szerző járuljon hozzá a Die Gefährten című expresszionista irodalmi folyóirathoz, amelyet akkoriban szerkesztett. Meglátta ugyanis Kafka új művét nyomtatásban – ez valószínűleg az Egy vidéki orvos című novellagyűjtemény lehetett, amely 1917-ben íródott, és két évvel később jelent meg. De Kafka gyorsan hárította a felvetést.

Három éve nem írtam semmit, ami most megjelent, azok régi dolgok, nincs más munkám, még olyan se, amibe belekezdtem

– válaszolta Kafka.

A szerelemtől erőre kapott

Gabriel Heaton, a londoni Sotheby's könyv- és kéziratszakértője azt mondta, Kafka ritkán hivatkozott leveleiben írásaira. „Az egyszerűen »Kafka« aláírással ellátott iromány hangneme egy íróé és egy barátjával beszélgető férfié, nem tudatos irodalmi levél. De az, hogy

Kafka beszél az írói válságról, különösen megrendítő,

noha sokszor vall erről naplóiban is” – nyilatkozta a szakértő.

Franz Kafkának az írás sosem ment könnyen, megkövetelte belső erejének mélységes tartalékait, ami a betegségével csak fokozódott. Melankolikus hangulata ellenére ekkortájt kezdett élete legintenzívebb szerelmi kalandjába Milena Pollaková-Jesenskával, aki éppen A fűtő című művét fordította. Állítólag a hölgynek nagy szerepe volt abban, hogy Kafka leküzdje kreatív stagnálását, és megírja utolsó remekművét, A kastélyt és az Egy éhező művészt.

Kafka levelét, ami hozzávetőleg 11 év után cserél gazdát, 2024. június végén fogják elárverezni, és becslések szerint 70-90 ezer angol font (32-42 millió forint) között fog elkelni.