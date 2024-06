Sunrise on the Reaping (magyarul Napkelte az aratáson) címmel érkezik Suzanne Collins nagy sikerű disztópikus sorozatának ötödik kötete. A Scholastic amerikai kiadó csütörtökön jelentette be, hogy a könyv 2025. március 18-án jelenik meg – írja a The Guardian.

Az új könyv az 50. Éhezők viadala aratásával kezdődik, és 24 évvel a 2008-ban megjelent első Az Éhezők viadala-regény előtt, valamint 40 évvel Collins legutóbbi könyve, a 2020-ban megjelent Énekesmadarak és kígyók balladája cselekménye előtt játszódik.

Collins korábbi Az éhezők viadala-könyveihez a görög mitológiát és a római gladiátorjátékokat vette alapul. A készülő regényhez azonban a skót felvilágosodás filozófusának, David Hume-nak a gondolatait használta fel.

A Napkelte az aratáson című regénynél David Hume gondolata ihletett meg a hallgatólagos alávetettségről és – az ő szavaival élve – »arról a könnyedségről, amellyel a kevesek a sokakat irányítják«

– fogalmazott az írónő.

„A történet arra is alkalmas volt, hogy mélyebben belemerüljek a propaganda használatába, és azoknak a hatalmába, akik a narratívát irányítják. A »Valódi vagy nem valódi?« kérdése napról napra sürgetőbbnek tűnik számomra” – tette hozzá.

Ellie Berger, a Scholastic Trade Publishing divíziójának elnöke azt mondta, Collins új, készülő műve „egy figyelemre méltó könyv, amely új összetettséget, perspektívát és felfedezéseket hoz Az éhezők viadala történetének egy olyan darabjába, amelyről az olvasók már régóta szeretnének többet tudni”.

Az új könyv filmjogairól még nem közöltek információkat. Mind a négy korábbi könyvet filmre adaptálták, ami a Lionsgate számára egy több milliárd dolláros franchise-t jelentett, amelyben Jennifer Lawrence alakította a hősnőt, Katniss Everdeent Az éhezők viadala, a Futótűz, és A kiválasztott című regények filmváltozataiban.

Az első négy Az éhezők viadala-könyvből több mint 100 millió példányt adtak el, és több tucat nyelvre fordították le őket. Suzanne Collins A kiválasztott 2010-es megjelenése után látszólag befejezte a sorozatot, 2015-ben azt írta, hogy „ideje továbblépni más földekre”. Négy évvel később azonban megdöbbentette az olvasókat és a kiadókat, amikor elárulta, hogy az Énekesmadarak és kígyók balladája című könyvön dolgozik, amely 64 évvel az első könyv cselekménye előtt játszódik.

Az Énekesmadarak és kígyók balladája filmváltozata tavaly jelent meg Tom Blyth és Rachel Zegler főszereplésével. A film kasszasikernek bizonyult: tekintélyes, 337,4 millió dolláros bevételt hozott.