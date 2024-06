Détár Enikő a válásáról: Nagy törés volt

Détár Enikő az Elviszlek magammal című műsorban mesélt D. Tóth Krisztának. Az életének több részletét is felelevenítette, a teljes interjút június 9-én lehet majd megnézni, de egy részét már most közzétették.

A színésznő elmondta, hogy jelenleg párkapcsolatban él, és azt is, hogy milyen volt a három évtizedig tartó korábbi házassága és a válás.

Nagy törés volt. Örülök, hogy megéltem azt a 30 évet, mondjuk azt az utolsó egy évet kihagytam volna... Az utolsó évet leszámítva, a 29 évből, amit egy házasság adhat – nem egy szeretői viszony, nem egy friss szerelem – 20 olyan volt, ahogy én azt gyerekként elképzeltem (...) Nyilván, egy több évtizedes kapcsolatban van ez is, az is és amaz is... Ezt vállalom, hogy nem bánom, hogy ezt megéltem