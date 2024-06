Meghalt a Star Trek, a Halálos fegyver 3. és a Dupla dinamit színésze

A gyászjelentés szerint Alan Scarfe „békésen hunyt el otthonában Kanadában 2024. április 28-án vastagbélrákban”. Nekrológja szerint szülei és testvére, Brian ugyanabban a betegségben haltak meg, mint a színész. Továbbá felesége, Barbara is rákban halt meg.

Az Angliában született Scarfe szüleivel és testvéreivel Kanadába költözött gyermekkorában, és Vancouverben telepedett le. 1964-től a London Academy of Music and Dramatic Art főiskolára járt, ahol „termékeny és élethosszig tartó színészi és rendezői karrierbe kezdett”. Európa-szerte és Észak-Amerikában „több mint 100 főszerepben” szerepelt a színpadon, többek között William Shakespeare, Arthur Miller és mások műveiben.

Színház, filmek, díjak

„Nagyszerű, klasszikus színész akartam lenni, Burbage, Garrick, Kean, Booth és Olivier nyomdokaiba lépni” – mondta Scarfe egy 2007-es interjújában. „Negyvenöt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, még lehetett ilyen romantikusan, idealisztikusan gondolkodni.”

Színpadi munkái mellett Scarfe az 1963-as The Bitter Ash című filmben debütált, majd emlékezetes alakítást nyújtott a Dupla dinamit (1991) és a Halálos fegyver 3. (1992) című filmekben. Olyan sorozatokban is feltűnt, mint a Seven Days – Az időkapu és a Star Trek: Az új nemzedék.

A People megírta, hogy Scarfe számos díjat kapott pályafutása során, köztük az 1985-ös Genie-díjat, a 2005-ös Jessie-díjat, az Austin Fantastic Fest zsűrijének 2006-os díját és a Vancouveri Filmkritikusok Köre tiszteletbeli díját életművéért.

A színész nekrológja szerint a kanadai Stratfordi Fesztiválon ismerte meg feleségét, a néhai színésznőt, Barbarát. 1979-ben házasodtak össze, és 40 évig voltak együtt, egészen a nő 2019-es haláláig.

Szeretett lánya, Tosia és veje, Austin is gyászolják. Alannal éltek, és gondját viselték haláláig. Nélkülük Alan elveszett volna

– áll a gyászjelentésben, majd megemlítik még bátyját, Colint, fiát, Jonathan Scarfe-ot, valamint kedves unokáit, Kai és Hunter Scarfe-ot, a Victoria és a McGill Egyetem hallgatóit.

(Borítókép: Alan Scarfe. Fotó: CBS / Getty Images)