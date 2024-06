Virrasztást tartottak Tompos Kátya emlékére pénteken Budapesten

Mint korábban megírtuk, Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes hosszan tartó betegség után, 41 évesen halt meg május 31-én, pénteken hajnalban. A pénteki megemlékezésről ebben a cikkünkben számoltunk be előzőleg.

Az MTI beszámolójában emlékeztettek arra, hogy a megemlékezést a Juhász Anna Irodalmi Szalon és Hrutka Róbert szervezték a Facebookon. Tompos Kátyától barátai, tisztelői a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében tudtak elbúcsúzni. A szervezők azt kérték a virrasztásra érkezőktől, hogy Tompos Kátyára emlékezve hozzanak magukkal egy mécsest és ha lehet, színes virágokat.

A pénteki esemény előtt a Nemzeti Színház is közölte, hogy csatlakoznak a megemlékezéshez. „Tompos Kátya emlékére gyúlnak ma este mécsesek a Várkert Bazárban A teátrum előterében bárki leróhatja kegyeletét a nemrég elhunyt színművész előtt”.

A Várkert Bazár oldalán később több fotót is közöltek a helyszínről. „Számtalan művész, barát és az ismeretlenül is ismerős közönség tiszteleg ezekben a percekben is Tompos Kátya emléke előtt a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében tartott virrasztáson. Ezzel a néhány képpel búcsúzunk mi is ”– írták.

A Blikk arról számolt be, hogy

nagyjából 300 fő gyűlt össze péntek este nyolckor a megemlékezésre.

Többen el is sírták magukat, miközben egy kivetítőn Tompos Kátyáról vetítettek videót, a hangszórókból pedig az ő dalai szóltak. A megemlékezésen többek közt Peller Anna és Cserpes Laura is részt vett a lap szerint.