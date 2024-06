A világ egyik legismertebb színésznője, aki karrierjét a pizzának köszönheti

Kevés olyan színésznő van, aki karriere során képes volt olyan stabilan a reflektorfényben maradni csupán színészi alakításaival, mint Natalie Portman. Az Oscar- és Golden Globe-díjas művész ma, 2024. június 9-én tölti be 43. életévét, ezért egy kvízzel készültünk, hogy az olvasók tesztelhessék, mennyit tudnak az életútjáról, a munkásságáról.

Fiatal volt, alig 13 éves, amikor megjelent a film, amely meghozta számára a szakmai ismertséget. Noha sokan gondolnák, hogy – más gyerekekhez hasonlóan – a színésznő szülői nyomásra indult el pályáján, Portman egészen máshogy emlékszik vissza erre. Egy 2005-ös interjúban úgy fogalmazott:

Nagyon különböztem a többi gyerektől. Ambiciózusabb voltam, tudtam, hogy mit szeretek, mit akarok, és keményen megdolgoztam érte. Nagyon komoly gyerek voltam.

Tízéves korában, amikor egy pizzériában falatozott, véletlenül meglátta egy ügynök. Azzal közelítette meg a fiatal lányt, hogy szeretne-e modell lenni, de Portman simán nemet mondott. De azt vetette oda az ügynöknek, hogy színészként viszont szívesen kipróbálná magát, így az első nagy lehetőségénél is rögtön a saját kezébe vette a dolgokat.

A zsidó családba született színésznő a kilencvenes években már számos munkát kapott, ezek közé tartozott egy Broadway-darab, a The Diary of Anne Frank. Az akkor 16 éves színésznő – aki a címszerepet játszotta – többször összeomlott, a színpadon kívül zokogásban tört ki, mert a családjában rengetegen meghaltak a zsidóüldözés alatt. Portman nagyszülei szinte minden családtagjukat elvesztették, köztük a színésznő dédszüleit is, akik koncentrációs táborban haltak meg, Auschwitzban.

Sosem unatkozott

Mindössze középiskolás volt, amikor beválogatták a Csillagok háborúja előzménytrilógiájába Padme Amidala szerepére. Innentől világhírnévre tett szert. Azóta nem telt el úgy öt év, hogy ne szerepelt volna valami hatalmas bluckbuster alkotásban – többségében sikeres művekben.

Ilyen volt a 2000-es évek elején a Star Wars-trilógia, 2005-ben a V mint vérbosszú, 2010-ben a Fekete hattyú, a 2010-es években a Thor-filmek. Emellett számos kisebb, alternatívabb filmben is részt vett, amelyek bár a bluckbuster alkotásai mellett nem kaptak akkora reflektorfényt, színészi megoldásban kiemelkedő művek.

Több díjjal is elismerték munkásságát az évek során.

A színésznőt háromszor jelölték Oscar-díjra, amelyből egyet el is nyert, emellett kettő Golden Globe- és egy BAFTA-díj büszke birtokosa. Natalie Portman ma tölti be a 43. életévét, ezért egy kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék, mennyire ismerik őt, és akár néhány újdonságot is megtudjanak róla.

(Borítókép: Natalie Portman 2018. szeptember 4-én Velencében, Olaszországban. Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)