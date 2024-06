Leváltották a Telex After rovatvezetőjét

A nyilvános helyeken vörös maszkot viselő zenei producer, Hundred Sins (azaz Pócsi Botond) arcát eddig legfeljebb a hozzátartozói és barátai ismerték, mivel kizárólag inkognitóban mutatkozott a rajongók előtt; így akarta elkerülni a hírnévvel járó esetleges nehézségeket.

Hundred Sins néhány napja az Instagram-oldalán egy felfokozott hangvételű posztban fakadt ki. A bejegyzés szerint „Magyarország első számú zenei újságírója” (a telexes Sajó Dávid) leleplezte a zenei producert, miután egy maszk nélküli képet tett közzé róla a platformon.

Ahogy azt június 9-én megírtuk, a „Redditen megjelent beszámolók és képernyőfotók tanúsága szerint az ügy előzménye, hogy a két fél valamin összekapott, és Sajó Dávid először megfenyegette a zenészt, hogy leleplezi őt, majd pedig valóban közzé is tette Instagram-oldalán a régebbi interjúból kivágott, Hundred Sinsről készült fotót.”

Hundred Sins posztja után zenésztársa, Azahriah is megszólalt az ügyben, ám az Instagram-bejegyzést rövid időn belül törölte. Azahriah élete egyik legnagyobb zeneipari csalódásának könyvelte el az esetet.

„Sajnos az idő igazolta, hogy a Telex is ugyanolyan manipulatív cikkeket ír, mindenáron mindenbe politikát csempészve” – írta a posztban.

Ezután Sajó Dávid a 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban beismerte, hogy hibázott, átlépett egy olyan határt, amit nem kellett volna, sajnálja, és elnézést kér. Mint kiderült, „egy régóta húzódó, kissé egyoldalú konfliktusról” van szó, amire „a lehető legrosszabbul reagált”.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki mind a zenei, mind az újságírói körökben, a lap ezért bocsánatot kért Hundred Sinstől, és leváltotta a Telex After éléről Sajó Dávidot.

Kollégánk, Sajó Dávid, a Telex After rovatvezetője megengedhetetlen szakmai hibát követett el, amikor egy vita hevében a saját Instagramján, ha csak pár percre is, de felfedte egy zenei producer arcát annak ellenére, hogy a nyilvánosságban ő korábban kifejezetten kerülte azt. Ilyet senki sem tehet, egy újságíró pláne nem léphet ki a szakmája keretei közül. Mi a Telexnél komolyan vesszük a szakmai, etikai normákat, saját etikai és magatartási kódexünket. Ezek azok a dolgok, amik miatt eljuthattunk odáig, hogy például június 9-én is kiderült, az olvasók bíznak bennünk, és óriási tömegben követik nálunk a választás eseményeit.