Visszaigényelhetik adományaikat Tompos Kátya támogatói

Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes május 31-én hunyt el hosszan tartó betegség után, 41 évesen. Előzőleg külföldi gyógykezelésének finanszírozására gyűjtést, jótékonysági aukciót, koncertet, gálaestet is szerveztek.

Az Emlékalapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták a gyűjtést és azoknak is, akik részvétüket vagy együttérzésüket fejezték ki Tompos Kátya váratlan, tragikus halála kapcsán.

„Alapítványunk alapszabálya szerint a számlánkon megmaradt összeget a továbbiakban beteg, vagy nehéz helyzetben lévő zenészek és zeneipari háttérmunkások támogatására fordítjuk. Más karitatív célokat nem támogathatunk, valamint más szektorban dolgozó személyek segítésére nincs módunk” – szerepel a közleményben.

A visszatérítési igényt az adományozónak emailen kell jeleznie az adminisztracio@fabianjuli.hu címre, név, bankszámlaszám és az összeg megjelölésével (ezeknek meg kell egyezniük az eredeti utalás adataival). Arra is van lehetőség, hogy az adomány egy része az Alapítványnál maradjon, erről a szándékról szintén emailben várnak nyilatkozatot, egyértelműen megjelölve a visszatérítendő és az Alapítványnál maradó összeget.

„Amennyiben Kátya végakaratának szellemisége bármilyen formában testet ölt és erre jogilag lehetőségünk van, támogatni fogjuk teljes együttműködéssel. A visszafizetési nyilatkozatok beérkezésének határideje július 15. A visszatérítés pontos dátumát az igények beérkezése függvényében állapítják meg, erről értesítjük az érintetteket” – áll a kommünikében.

Énekesként és színészként is sikeres volt

Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. 2001 és 2005 között a Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakára járt. Az egyetem elvégzése után 2005-2007-ben a József Attila Színház tagja volt, majd 2007-2008-ban a Bárka Színházban szerepelt. 2008 és 2018 között a Nemzeti Színház tagja volt. Országos ismeretségre tett szert a Vacka Rádió folytatásos mese hangjáték főszerepével.

Énekes szerepei sorában fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013-ban Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze. Több filmben játszott főszerepet, látható volt a Valami Amerika 2-ben (2008), a Poligamyban (2009), a Köntörfalakban (2010), a Nőm, nejem, csajomban (2012), a Coming outban (2013), a Valami Amerika 3-ban (2018) vagy a Most van most (2019) című alkotásban.

Munkásságát 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima Díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott.