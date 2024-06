Az amerikai popsztár pénteken kezdte meg The Eras turnéjának egyesült királyságbeli szakaszát, de máris eseménydúsra sikeredett a koncertsorozat. Edingburghi koncertjén őrizetbe vettek egy férfit kukkolás gyanújával.

Egy 64 éves férfi ellen vádat emeltek Taylor Swift egyik edinburghi koncertjén elkövetett kukkolás miatt. A skót rendőrség elmondta, a férfit őrizetbe vették, és vádat emeltek ellene a szombati Murrayfield Stadionban tartott koncerten történtek miatt – írja az Independent.

David Happs felügyelő is nyilatkozott:

Egy 64 éves férfit letartóztattak, és vádat emeltek ellene kukkolás bűncselekmény miatt Murrayfielden, a június 8-i, szombati eseményen. A férfit elengedték azzal a feltétellel, hogy egy későbbi időpontban megjelenik az edinburghi seriffbíróságon.

Rekordok és incidensek

Taylor Swift minden alkalommal csaknem 73 000 fős tömeg előtt lépett fel, és elmondta a rajongóknak, hogy ezek a koncertek a skót történelem

legnagyobb látogatottságú stadionkoncertjei lettek.

Az énekesnő The Eras Tour elnevezésű koncertkörútját hatalmas érdeklődés övezi, minden koncertjén több tízezer rajongó tombol a slágerekre, valamint albumai is rekordokat döntenek mind eladási, mind hallgatottsági szempontból. A fenti mellett más incidens is történt Edinburghban, ugyanis egy rajongója rosszul lett, és emiatt Swiftnek le kellett állnia az egyik dal közben.