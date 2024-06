Minimális a nemzetközi támogatás, mégis szárnyal az animációsfilm-gyártás

Portugáliában egy évtizede új kormányzati finanszírozási struktúrát vezettek be, amely hozzájárult egy fiatal és élénk iparág, az animációsfilm-gyártás fellendítéséhez. Az ország tíz év alatt világszerte elismert, díjakat halmozó, már Oscar-jelölést is kapó műhellyé nőtte ki magát, idén pedig a 2024. június 9–15. között rendezett Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivál kiemelt szereplője.

A portugál sikersztoriban a legmeglepőbb talán az animációs szcéna hihetetlen sokszínűsége: a helyi művészek a világ legnagyobb fesztiváljain versenyeznek hagyományos 2D-s animációs munkákkal, kiemelkedő stop-motion, vegyes technikával készült alkotásokkal, valamint olyan profi minőségű CG-animációkkal, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak – írja a Variety.

Fernando Galrito, a Monstra Fesztivál művészeti igazgatója szerint

a plasztikus irányelveket, technikai, esztétikai vagy narratív szabályokat előíró erős »esztétikai iskola« hiánya lehetővé tette a különböző művészi megközelítések és az alkotói szabadság sokféleségét, ami koncepcionális sokszínűséghez vezetett.

Laura Gonçalves és Alexandra Ramires már számos díjnyertes alkotáson dolgozott együtt, például Gonçalves O homem do lixo című filmjén, amely Zágrábban elnyerte a fődíjat, és Ramires Elo című alkotásán, amely Zágrábban és Torontóban is versenyzett, valamint a Portugál Filmakadémia Sophia-díját is megkapta a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. Legújabb együttműködésük, a Percebes az idei Annecy-i rövidfilmversenyen szerepel.

Támogató környezet

A portugál székhelyű Cola Animation olyan nemzetközi szövetkezet, amely a szerzői animációs filmgyártást támogatja. A szervezet soraiban kiemelkedő alkotók szerepelnek, például Vier Nev, akinek a hamarosan megjelenő The Dance of the Fanchonos című projektje az idei MIFA-n szerepel, vagy João Gonzalez, az Oscar-jelölt és a Cannes-i Kritikusok Hete-díjas Ice Merchants című animációs rövidfilm rendezője.

Szintén a Colában dolgozik a debütáló filmes Diogo Costa a The Hunt című (első portugál) CG-animációs horror rövidfilmjén, amely szintén az ország alkotóinak kalandvágyó természetét igazolja.

A XXI. század több animációs iskolát és új stúdiókat hozott, rendezők új hulláma jelent meg. Megőrizték ugyanazt a minőséget a narratívában, az esztétikában és a technikában, mint a korábbi időszakokban, és világszerte díjakat is nyertek

– fogalmazott Galrito.

A régió egyik vezető animációs produkciós vállalata mind művészi, mind kereskedelmi szempontból a Sardinha em Lata. A cég egyike azon kevés vállalatoknak, amelyek jelenleg képesek animációs játékfilmek gyártására. Ilyen például a 2022-es Annecy-i versenyen szereplő Os Demónios do Meu Avô és a készülő, de már ígéretesnek tűnő The Day Ewan McGregor Introduced Me to His Parents című projekt.

A portugál animációt felvirágoztató tényezőkre kitérve Gonçalves és Ramires kifejtette, a fő finanszírozási forrásuk, az ICA (Portugál Film- és Audiovizuális Intézet) további szabályozásokkal biztosította az évente támogatásban részesülő új művészek védelmét, valamint támogatta a kreatív szabadságot.

Portugáliában kevesebb a külföldi finanszírozási lehetőség, mint más nyugat-európai országban.

Míg a mammutcégek – a Netflix, a Warner Bros. Discovery és az Amazon – eredeti filmeket rendeltek francia, spanyol és brit stúdióktól, addig Portugáliának nincs ilyen jellegű kapcsolata a nagy globális forgalmazókkal.

De hol és hogy találnak finanszírozást a portugál művészek? Carvalho szerint az alaptámogatás és a társproducerek megszerzése után lehet pályázni európai forrásokra, majd véglegesíteni a gyártási költségvetést egy-egy produkciónál.

Már van eredménye

2014-ben a portugál ICA új finanszírozási programot indított audiovizuális produkciók, köztük animációs filmek számára. Ez a rendszer a külföldi partnerek nagyobb mértékű bevonásához vezetett, nem véletlen tehát, hogy az animáció az elmúlt tíz évben lenyűgöző növekedést ért el Portugáliában.

Azok a nemzetközi koprodukciók, amelyek legalább 500 000 eurót (közel 197 millió forintot) költenek Portugáliában, a kiadásaik 25-30 százalékát kitevő készpénz-visszatérítésben részesülhetnek. A százalékos arányt a projekt jellemzőire összpontosító „kulturális teszt” alapján állapítják meg. A visszatérítések felső határa 1,5 millió euró (591 millió forint), az alapokat pedig az ICA, a Turisztikai Hivatal és a Portugál Filmbizottság kezeli.

Gonçalves és Ramires már látja a készpénz-visszatérítési terv hatását, annak bevezetése óta több koprodukció is megvalósult, valamint egyre több iskola képez animációs szakembereket. Carvalho szerint azonban a legtöbb alkotó még mindig nem tud megélni csupán a helyi produkciók által fizetett bérekből.

Mivel csak a filmintézet és a közszolgálati műsorszolgáltatók fektetnek be a produkciókba, a költségvetések még mindig túl alacsonyak, nehezen lehet a munkaerőt finanszírozni.

Ennek ellenére a világjárvány óta megnövekedett a távmunkák száma, aminek köszönhetően egyre több portugál művész tudja megosztani idejét a helyi munkák és a külföldi produkciókhoz kapcsolódó távmunkák között.

„A szakembereknek most már lehetőségük van arra, hogy jobban fizető külföldi projekteken dolgozzanak anélkül, hogy el kellene hagyniuk az országot, ami sokkal jobb gazdasági feltételeket biztosít számukra” – tette hozzá Carvalho.

A távmunka térnyerésének van egy másik előnye is: a nagy költségvetésű külföldi projekteken távolról dolgozó helyi animátorok olyan készségeket sajátítanak el, amelyeket a hazai projektekben is hasznosítani tudnak.

Portugál szakemberek egy csoportja, köztük Carvalho, Nuno Fonseca, az ICA tanácsadója, Susana Costa Pereira, a Kreatív Európa ügyvezető koordinátora és José Miguel Ribeiro rendező-producer 2024. június 12-én Annecy-ben tart előadást az animációs filmek közelmúltbeli portugál állami finanszírozásáról. A témák között szerepelnek a jogi keretek, a portugál koprodukció és a finanszírozás is.

(Borítókép: Annecy Festival / E. Perdu)