Forr a levegő a kaposvári találkozó körül, az igazgató most próbál tüzet oltani

Elkezdődött a kaposvári Országos Színházi Találkozó (OSZT), más nevén a re:oszt, és már az elején paprikás a hangulat. Fülöp Péter, a Csiky Gergely Színház igazgatója, az OSZT szervezője most az Indexnek elküldött válaszlevélben reagált a budapesti színházak vezetői által írt nyílt levélre, amelyben azt kifogásolják, hogy nem lesz lehetőségük tárgyalni a készülőben lévő kulturális törvénytervezetről a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) államtitkárával. Fülöp Péter számonkérés helyett a belátó türelem alkalmazását javasolja, ő sem örül a helyzetnek és a konzultáció mielőbbi pótlását szorgalmazza.

Máté Gábor, Mácsai Pál, Kováts Adél, Barda Beáta és Benkő Nóra is aláírta azt az Országos Színházi Találkozó szervezőinek, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és a szakmai közvéleménynek szóló nyílt levelet, amelyben azt sérelmezik, hogy a re:oszton, vagyis a kaposvári Országos Színházi Találkozón nem lesz lehetőségük tárgyalni a most készülő, a színházi szervezetek szabályozási környezetét az új kulturális törvényről, amelynek tervezete korábban az Indexen jelent meg.

A színházvezetők ezt azután tették, hogy Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a kaposvári re:oszt színházi találkozó nyitónapjára tervezett szakmai konferencia megvalósulása előtt két nappal lemondta megjelenését más irányú elfoglaltságokra hivatkozva. (Megjegyezzük, hogy Csák János kulturális és innovációs miniszter éppen a re:oszt nyitónapján mondott le tisztségéről, az utódja Hankó Balázs lett.)

Számonkérés helyett türelmet kér

Az Index megkereste Fülöp Pétert, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatóját, a színházi találkozó szervezőjét, akinek a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház, a Trafó és a Városmajori Szabadtéri Színpad vezetőinek címzett válaszlevelét most teljes terjedelmében közöljük.

„ Kedves Kollégák!

Vegyes érzésekkel fogadtam a nyílt levélben megfogalmazottakat, ugyanakkor mi magunk is sajnálattal nyugtáztuk államtitkár asszony távolmaradását és fájó döntésként mondtuk le a hétfői szakmai konferenciát. Úgy hiszem, az előzetesen megküldött programtervezetből világosan látszott a szervezői szándék és a kulturális kormányzat téma kapcsán tanúsított nyitottsága a valós találkozásra és az érdemi szakmai egyeztetésre.

Megnyugtató számunkra, kérem, hadd osszam meg Önökkel, hogy már a re:oszt első napja is számos alkalmat teremtett az eredeti célkitűzésünkben hangsúlyozott újra találkozásra, szakmai és könnyed párbeszédekre.

Tisztelettel javaslom a számonkérés helyett a belátó türelem alkalmazását, az újra kialakulni látszó szakmai bizalom erősítését és nem annak aláásását.

Hosszú hónapok munkája, számos egyeztetés és beszélgetés eredménye, hogy a fesztivál létrejöhetett, öröm, hogy azon a szakma különböző felfogású és ízlésű szereplői mind-mind jelen vannak. Meggyőződésem, hogy a feszes konferencia kereteken kívül is tudunk Kaposváron a napokban az Önök által is hangsúlyozott lényegi kérdésekről beszélgetni. Továbbra is szívesen látunk a hét további napjain mindenkit Kaposváron abban bízva, hogy nem csak az államtitkári tájékoztatónak van hívogató üzenete.

Természetszerűleg nem tudunk a törvénytervezet pontos betűjéről diskurálni, hiszen nem ismerjük annak tartalmát, de örömmel nyugtázom, hogy közös várakozással tekintünk a jövőbe, amikor a szaktárca társadalmi egyeztetésre bocsátja az anyagot.

Mácsai Pál igazgató úrral és munkatársaival való hétfői személyes találkozáskor is kifejeztem abbéli szándékomat, ha tetszik, ígéretet tettem nekik, hogy a magam részéről szorgalmazni fogom az elmaradt konzultáció mielőbbi pótlását.

Jeleztem és jelzem ehelyütt is, hogy álláspontom szerint erre kitűnő alkalom lehet a nyár végén Szegeden megrendezendő Országos Színházi Évadnyitó.

Mi innen, a rendezvényről küldjük gratulációnkat Hankó Balázs miniszter úrnak, kívánunk neki eredményes miniszteri munkát. Személyében garanciát látunk a jövőben a széleskörű szakmai konzultációra, amennyiben majd úgy ítéli meg, hogy ezt a törvénytervezet napirenden tartja.



Kaposvár, 2024. június 11.



A mielőbbi személyes találkozásban bízva, üdvözlettel:

dr. Fülöp Péter, igazgató”

Eddig sem volt piskóta

Az elmúlt hónapokban amúgy pattanásig feszültek az idegek az Országos Színházi Találkozó körül. A történet onnan indult, hogy a meghívottak között egyetlen független produkció sem szerepelt, és bár a fiaskót azóta megpróbálták orvosolni a szervezők, a feszültség sokáig nem csökkent.

Voltak olyan szervezetek, amelyek jelezték észrevételeiket a szervezéssel kapcsolatban. A Színházi Kritikusok Céhe közleményéből kiderült, hogy a független színházi repertoárból nem szeretnének mindössze két színdarabot kiemelni, mert meggyőződésük, hogy ilyen kevés előadás nem reprezentálhatja a mai magyar színház, de még a mai magyar független színház egészét sem.

Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) ügyvezetője pedig az Indexnek nyilatkozva azt mondta: szerinte egy ilyen esemény meghirdetésénél és a program kialakításánál csak a minőség lehet a mérce, ezért hibás volt úgy orvosolni a problémát, illetve megteremteni a látszólagos egységet, hogy két független produkciót beemelnek.

Fülöp Péter erre úgy fogalmazott: huhogókat mindig lehet hallani, akik szerint „biztos csak ilyen vagy olyan színházak lesznek”. De szerinte a merítésből világosan kirajzolódik, hogy a kisebb művészszínházak, a nagyobb budapesti teátrumok, a vidéki társulatok, és tág értelemben véve a határon túli színházak egy-egy előadással egyaránt bekerültek a szemle versenyprogramjába.

Megjegyezte: elfogadja és nagyra tartja a teljesítményüket, szerinte a magyar színházi szakma szerves alkotóelemei, ám azzal kapcsolatban, hogy kik ők, képzavar van.

A függetlenek számára is – mint ahogy minden más szereplő számára – megvan a lehetőség, hogy saját fesztivált csináljanak. Ez nem független színházi fesztivál, hanem Országos Színházi Találkozó, amelyet mi Kárpát-medencei szintre tágítottunk, és a felhívásban is a kőszínházi társulatokat vártuk.

Nagy Zoltán ezt a kijelentést méltatlannak nevezte, úgy véli: ezt az a színházigazgató mondja, aki valószínűleg egy hét alatt költ el az OSZT-re annyit, amelyből a teljes független szféra egy évig próbál életben maradni.

Ez a közelmúlt, de mostantól talán érdemesebb követni és élvezni a 2024. június 16-ig tartó esemény színvonalas szemle- és off programjait.