Otthagyták a gimnáziumot, mégis milliók néznek fel rájuk

Elsőre talán furcsának tűnhet, mégis számos olyan világsztárról hallani, akik nem végezték el a középiskolát, ennek ellenére fényes karriert futottak be. De nemcsak a tehetségük tette őket kiemelkedővé a szakmájukban, hanem a személyiségük és az életútjuk is hozzájárult a sikerhez: egytől egyig olyan hírességek, akik értéket adnak és képviselnek, akik fontos ügyekben szólalnak fel, vagy akik megküzdöttek azért, hogy felülírják múltjukat. Talán éppen ezért néznek fel rájuk valójában a rajongók.

Az alábbiakban olyan hazai és külföldi előadókat szedtünk össze, akik – különböző okokból – nem fejezték be a középiskolát. Ennek ellenére kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és milliók néznek fel rájuk. Amiket személyesen elmondtak, illetve amit megtudhattunk róluk, az számos tanulsággal szolgálhat.

Azahriah és DESH: Az ország két legnépszerűbb előadója, Azahriah és DESH is otthagyta a gimnáziumot. Azahriah többször (köztük YouTube csatornáján is) hosszasan beszélt arról, hogyan keserítették meg az életét az iskolában, ahonnan végül kirúgták. Bár a negatív élmények után esti suliba is járt, érettségit nem szerzett.

Azahriah zenésztársa, DESH magától állt fel az iskolapadból, szintén a tanárai miatt, erről néhány napja nyilatkozott Osváth Zsolt műsorában, a ZSHOWtime-ban. Bár ő is megpróbálta az esti képzést, azt is otthagyta. DESH nem hiszi, hogy egy érettségivel többet érne, nem tervezi befejezni a középiskolát.

Harry Styles: A fiatalok másik nagy kedvence, a brit X-Faktorban feltűnt Harry Styles sem fejezte be a középiskolát – éppen azért, mert tizenhat évesen bekerült a tehetségkutatóba, a One Direction tagjaként pedig elindult a karrierje, ami azóta is szárnyal. Bár a fiúbanda 2016-ban feloszlott, Styles az elmúlt évek legsikeresebb férfi szólóénekese lett, két éve Budapesten is koncertet adott a Papp László Sportarénában.

Énekes és üzletasszony

Rihanna: Korunk egyik leghíresebb énekesnője mindössze tizenhat éves volt, amikor lemezszerződést kötött a Def Jam kiadóval, és otthagyta az iskolát, na meg otthonát, Barbadost. Azóta eltelt két évtized, Rihanna pedig megszámlálhatatlan slágert dobott piacra, sőt az üzleti életben is maradandót alkotott: felépítette a Fenty divat- és szépségbirodalmat, de már arról is cikkeznek, hogy hamarosan luxusdivatházat is nyit.

Drew Barrymore: A színésznő már azelőtt filmekben szerepelt, mielőtt a legtöbb vele egykorú gyerek elkezdte volna az iskolát. Háromévesen már a filmvásznon láthatták a nézők, hétévesen pedig megkapta Gertie szerepét az E.T., a földönkívüli című filmben. Barrymore-nak a sorozatos drog- és alkoholproblémái miatt tizenhárom évesen elvonóra kellett mennie. A függősége és a folyamatos munka miatt a fiatal tehetség végül nem fejezte be az iskolát.

Iskolából az utcára

Jay-Z: A valaha volt legjobb rappernek titulált előadó szintén otthagyta a középiskolát, és drogdíler lett Brooklynban. Később ezt az „üzleti érzéket” használta fel a Roc Nation vezetéséhez. Jay-Z ma már Amerika egyik legjobban fizetett híressége, aki bebizonyította, hogy a fontos dolgokat sokszor az utcán lehet megtanulni.

Hilary Swank: A Millió dolláros bébi színésznője azok táborát erősíti, akik megbánták, hogy otthagyták a középiskolát. Swank 16 évesen lépett ki az oktatásból.

Nem vagyok büszke arra, hogy kimaradtam a középiskolából. Szerintem az iskola nagyon-nagyon fontos, ebben az országban pedig gond van az oktatással. Ez szégyen. Szégyen, hogy a gyerekek reménytelennek érzik a jövőjüket

– nyilatkozta minderről.

Robert Downey Jr.: A Vasember sztárja az első év után otthagyta a Santa Monica-i középiskolát, miután apja ultimátumot adott neki: vagy megjelenik az iskolában minden nap, vagy kilép és munkát vállal. Downey az utóbbi mellett döntött, a színészkedés pedig láthatóan bevált neki.

Keanu Reeves: A színésznek szintén nem volt szerencséje az iskolákkal, több intézményben is megfordult gyerekkorában. Tinédzserként sokat költözött, öt év alatt négy különböző középiskolába járt, köztük az Etobicoke School of the Arts-ba, ahonnan tizenhat évesen kirúgták. Reeves nem illeszkedett be az iskolai közösségbe, gyakran voltak konfliktusai és került összetűzésbe a tanárokkal.

(Borítókép: Azahriah, Harry Styles és Rihanna. Fotó: Tövissi Bence / Index, Dimitrios Kambouris, Samir Hussein / WireImage / Getty Images)