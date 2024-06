A könyveket a Little, Brown kiadóházhoz tartozó Voracious könyvkiadó publikálja a rendező előszavával 2025 őszén.

A kötetek sokórányi interjú alapján születnek, amelyeket Glennie készített Tarantinóval a filmekkel kapcsolatban,

kitérve az alkotói folyamat minden elemére a forgatókönyv megírásától a szereplők kiválogatásán át az összes technikai részletig, beleértve a látványvilág megteremtését, a filmzenét, az utómunkákat és a globális forgalmazást is – írja a Deadline.com.

Az interjúk mellett Tarantino személyes archívumát is Glennie rendelkezésére bocsátotta a teljesebb kép bemutatása érdekében. És ha ez nem lenne elég, mintegy 50 színész és stábtag is megosztotta a filmekkel kapcsolatos anekdotáit és fotóit az íróval, akinek korábban A szarvasvadász és a Dühöngő bika című filmekről írt kötetei jelentek meg.

A Volt egyszer egy Hollywood globális mozis bevétele 377 millió dollár volt, a filmet 10 Oscar-díjra, köztük a legjobb film díjára jelölte az amerikai filmakadémia. A Becstelen brigantyk nyolc Oscar-jelölést kapott, és világszerte 322 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.

A rendező a készülő kötetekkel kapcsolatban elmondta, hogy olvasta és szerette Glennie könyveit, különösen A szarvasvadász születéséről szóló kötetet, ezért biztos benne, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy elmélyüljön a filmjeiben.

Hozzáfűzte, hogy ő, a színészei és a stábja is élvezte, hogy felidézhették a filmek elkészítésének körülményeit a szerzővel, és nagyon kíváncsiak rá, hogy milyen könyvek születnek. Tarantino arra is utalt, hogy a két kötet még csak a kezdet, és Glennie később a többi filmjének elemzését is megírja majd. A tervek szerint komplett Tarantino filmes bibliográfia készül.

A rendező eddig kilenc mozifilmet forgatott, de utolsónak szánt, tizedik mozifilmjéről még nem döntött. A korábban beharangozott The Movie Critic (A filmkritikus) című produkciójától a közelmúltban visszakozott.

(Borítókép: Quentin Tarantino 2021. október 19-én Rómában. Fotó: Vittorio Zunino Celottto / Getty Images)