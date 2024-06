Győrfi Pál és Csőre Gábor együtt végzett újraélesztést

Tegye fel a kezét, aki nem szeret aludni! Az is, aki szereti a kultúrát. Most az, aki a sportot. Végül az, akire ez mind igaz! Rájuk koncertek, tárlatvezetések, filmvetítések, családi- és gyerekprogramok, workshopok, valamint interaktív események is várnak 2024. június 22-én, szombaton.

Az idei Múzeumok Éjszakája a 2024-es Labdarúgó Európa bajnoksághoz kapcsolódik, a címe Gólpassz lesz. Ez arra utal, hogy a fociban legtöbben a gólszerzőket tartják számon, az eredményes játékhoz azonban elengedhetetlen a csapatmunka. Napjaink kulturális értékei is olyan gólpasszok, amelyek fontosak, szépek és tartalmasak.

A Múzeumok Éjszakája az egyik legnépszerűbb és legnagyobb kulturális program Magyarországon, amelyen egyszerre, egy időben a legtöbb kulturális intézmény vesz részt. Idén is közel 450 intézmény mintegy 2500 programot rendez. Tavaly rekordot döntött a látogatottság, közel 380 ezer néző volt kíváncsi a különböző rendezvényekre. A szervezők bíznak benne, hogy idén is legalább ennyi érdeklődő lesz, ha nem több.

De mi az a seggpipa?

Nem titkolt cél, hogy fel akarják kelteni azok érdeklődését is a kiállítóhelyek és a közgyűjtemények iránt, akik korábban csak ritkán, vagy egyáltalán nem jártak múzeumba. Ehhez próbál hozzájárulni Csőre Gábor is, aki az idei Múzeumok Éjszakája nagykövete. A Jászai Mari-díjas színművész videóban mutatta be, hogy például a Kresz Géza Mentőmúzeumban miket láthatnak majd a látogatók. A videón Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével mutatják be, hogyan kell valakit újraéleszteni.

A forgatás alatti egyik legviccesebb jelenet az volt, amikor a Mentőmúzeumban mentettünk, és a kezembe került egy nagy cső, egy kolbásztöltő, amit úgy hívtak, hogy seggpipa. Ezt arra használták régen, hogy dohányfüstöt fújtak az elájult, vagy éppen újraélesztésen áteső ember fenekébe, hogy hátha az majd segít neki. Ez nem igazán sikerült, valószínűleg nem volt elég hatékony, de bekerült a múzeumba

– mesélte az esemény sajtótájékoztatóján Csőre Gábor.

Remélem, valamit hozzá tudtam tenni a forgatásokkal ehhez a nagy múltú kulturális ünnephez. Az, hogy Gólpassz lesz a cím, rendkívül trendi, szexi és nagyon jó gondolat, mert a múzeumok, a kultúra és a színház sem mehet el a környező világ mellett. Most, amikor örülhetünk annak, hogy a magyar válogatott kijutott az Eb-re, és együtt izgulhatunk, emellett a Múzeumok Éjszakája is most van, akkor miért ne lehetne ezt a kettőt összekötni? Szerintem nagyon jó a Gólpassz című rendezvénysorozat tematikája, és remélem, hogy minél jobb kiállítások fognak ennek nyomán születni. A kultúránk egyedi, ami olyan szempontból jó is, meg rossz is, hogy nem nagyon vannak testvéreink, de közben mégis vannak kapcsolódási pontjaink a környező országokkal és a világ kultúráival. Ennek a lenyomata pedig mind bent van a múzeumokban

– folytatta a színész.

A sajtótájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban volt, ahol

a programok egy részén mi is résztvehettünk:

a Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület Arab Oskola-bemutatóját és hagyományos török kávékóstolóját is átélhettük, és nem csalódtunk. Ha hasonló programokkal lesz tele a jeles éjszaka, megéri nem aludni. A kávé után nem is tudnának.

Még több helyszín, még több élmény

Az idei program újdonsága, hogy két kiemelt helyszínnel is készülnek a szervezők, ami nem más, mint Székesfehérvár és Esztergom. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy városszerte valamennyi intézmény része lesz az eseménynek.

Esztergomban 13 helyszínen, több mint hatvan programon vehetnek részt a látogatók. A Főszékesegyházi Kincstár állandó és aktuális kiállítása mellett orgonakoncert, tárlatvezetés és előadás is várja az érdeklődőket.

A Múzeumok Éjszakáját általában a Szent Iván-éjjeléhez legközelebb eső szombaton rendezik meg. Először 2002-ben léphettek be sötétedés után az érdeklődők a különböző kiállítási terekbe. 2009-ben akkora sikert aratott a nyári program, hogy szerveztek egyet őszre is.

A Múzeumok Éjszakájának rengeteg résztvevője van minden évben, ez alól csak a Covid időszaka volt kivétel. Idén Csőre Gábor népszerűsíti a rendezvényt, tavaly Miklósa Erika volt a nagykövet.

A felnőttek 3000 Ft-ért, a gyerekek 6 éves kortól 1500 Ft-ért válthatnak karszalagot, amellyel a rendezvényhez csatlakozó összes intézménybe be lehet lépni, minden programon részt lehet venni, és ingyenesen használhatók a BKK kizárólag azon az estén üzemeltetett muzeális buszjáratai is.