Udvaros Dorottya visszatér a Katona József Színház színpadára

Udvaros Dorottya harminc év után vendégművészként visszatér a Katona József Színház színpadára – írja a Telex.

Mint írják, a Katona József Színház meghirdette új évadát, az utolsó bemutatóban pedig Udvaros – aki egyébként a színház alapító tagja – is látható lesz Székely Kriszta rendezésében.

Emlékeztetnek, hogy Udvaros Dorottya 1982 és 1993 között volt tagja a Katona József Színház társulatának. Ezt a korszakot azóta is a színház aranykorszakaként emlegetik. Udvaros Dorottya pályájának is több jelentős szerepe ehhez kötődik ehhez az időszakhoz, többek között szerepelt a Három nővérben, a Luluban és a Catullusban is.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő az elmúlt 22 évet a Nemzeti Színházban töltötte, idén azonban a színház igazgatója, Vidnyánszky Attila nem hosszabbított vele szerződést.

Székely Kriszta Ferdinand von Schirach legfrissebb darabját rendezi meg, ebben lesz látható vendégművészként Udvaros Dorottya.

Idén a színház három játszóhelyén 103 százalékos látogatottság mellett összesen 505 előadást láthatott mintegy 96 ezer néző. Legtöbbször, azaz 164-szer Elek Ferenc lépett színpadra, őt 163 előadással Vizi Dávid, 140 estével pedig Tasnádi Bence követte.