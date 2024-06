Kulka János visszatér a színpadra

Két előadással kezdi a Füge Produkció a 2024/2025-ös évadot. Az Orlai Produkciós Irodával együttműködésben mutatják be a Színházteremben Csuja László Halál Velencében című Thomas Mann-rendezését, amelyben Kulka János szerepel, illetve Pálos Hanna Mély levegő című monodrámáját is szeptembertől láthatja a közönség a Kamarateremben – írja a kultura.hu.

Októberben Szilágyi Bálint rendezi a Hab a tortán! mesesorozat legújabb részét Matricás Laci címen Barta Ágnes és Mészáros Martin szereplésével. Szilvay Máté Staféta-nyertes I see no god up here című premierjét október 4-én tartják a Trafóban. Farkas Ádám a magyar gyermekvédelemről készít verbatim színházi előadást a Színházteremben a novemberi mindenGYEREK fesztiválra.

Három Budapest-drámapályázaton nyertes pályamű is megvalósul a következő évadban: Pass Andrea Polaroid Budapest című darabját februárban mutatják be a Színházteremben, Kontos Miklós Stég című drámája Schwechtje Mihály rendezésében márciustól lesz látható a Színházteremben, Németh Ákos Más című művét pedig Vajdai Vilmos viszi színre áprilisban a Színházteremben.

Sikerült összegyűjteni

Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Füge Produkció elnöke, a Jurányi Ház vezetője elmondta, ősszel indították a Közösségben az energia kampányukat a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen, ennek eredményeképp több mint ötmillió forintot sikerült összegyűjteni, amelyet arra szánnak, hogy napelemek kerüljenek a Jurányi tetejére.

Átadták a Szirtes Attila-díjat, amelynek nyertesei Dézsi Kata és Mervel Miklós. Előadásaikat számos díjjal jutalmazták. A Ki ölte meg az apámat a Színikritikusok Díját kapta a legjobb független előadás kategóriában, a Született: Wágner Emese a MOST Feszten legjobb monodráma díját, a Szarvasnak gyermeké ben játszó Friedenthal Zoltán a legjobb férfi epizódalakításért járó Brighella-díjat kapta a VIDOR Fesztiválon.

Rozgonyi-Kulcsár Viktóriát Pro Cultura Urbis díjjal tüntették ki, és jelölték a SzuperWMN Lámpás különdíjára, valamint üzleti kategóriában a Nők Lapja Példakép díjra.