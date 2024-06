Katonai hadműveletről készül akciófilm Dyga Zsombor rendezésében, akihez az Aranyélet című sorozat és a Köntörfalak című film is köthető. Az alkotásban közreműködik Dobos Tamás operatőr, Horváth Áron forgatókönyvíró, és Lajos Tamás producer is – számolt be a Magyar Nemzet.

Mint írták, a fikción alapuló történetben

a Magyar Honvédség katonái hősiesen kiszabadítanak több száz embert egy háború sújtotta városból.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai Döntőbizottsága 1,7 milliárd forint támogatást szavazatott meg az új mozifilm gyártására, amely az Operation Sámán munkacímet kapta. Továbbá 1,067 milliárd forint támogatásban is részesül az alkotás egy egyedi kormányhatározat alapján.

A film a Szupermodern Stúdió gyártásában készül. A forgatás augusztus elején kezdődik, főként magyarországi helyszíneken, és a film a tervek szerint 2025 őszén debütál a magyar mozikban.

Filmünk a valóságból inspirálódva fiktív, azaz kitalált, játékfilmes elemekkel színezi azt, és a cselekmény középpontjába egy magyar orvosnőt helyez. A történet során párhuzamosan fut és összefonódik a magyar katonák önfeláldozó küzdelmének szála a háborús városból kijutni próbálók elkeseredett menekülésével. A fináléban az apokalipszisbe süllyedő repülőtéren nincs már törvény, nincs rend – a magyar katonák kitartása, hősiessége és embersége dönt életről és halálról

– árulta el az alkotócsapat.

Erről szólhat majd a film

Az Operation Sámán munkacím alapján feltételezhető, hogy

a 2021-es afganisztáni kivonulásról, és a honvédség abban játszott szerepéről készül majd a film.

Mint korábban írtuk, egy magyar katonai kontingens összesen 540 embert – magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárokat – mentett ki az országból.

Az esemény után pár nappal, egy sajtótájékoztatón Ruszin-Szendi Romulusz –a honvédség akkori vezérkari főnöke – mondta el, hogy a műveletet „Operation Sámán” névre kereszteltek. „Ne kérdezzék, hogy miért. Ebben most nem voltunk kreatívak. Nem is sokat gondolkoztunk rajta” – fogalmazott a sajtótájékoztatón.