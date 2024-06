Bakeliten hallhatják újra a rajongók felcsendülni Cserháti Zsuzsa klasszikusát, a Hamu és gyémánt című szerzeményt – közölte a kiadó Magneoton Music Group.

Hozzátették: a CD formátum már leáldozóban van, viszont a bakelit újra felkapott lett. Joós István, a Magneoton egyik alapítója részletezte, hogy

Az egyik legnagyobb próbatételünk az Animal Cannibals „Best of 1” és „Best of 2” többszínű, összesen 1000 példányban eladott vinyljei voltak. Már az előrendelések mutatták, hogy pillanatok alatt el fognak fogyni a lemezek. Mindössze három nap alatt elkelt minden darab

A Cserháti-slágert is tartalmazó bakeliten hallható lesz még az Animal Cannibals és a Magna Cum Laude is. Cserháti Zsuzsa EMeRTon-díjas előadóművész pont ezen a héten, június 22-én töltötte volna be 76. életévét.