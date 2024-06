Országszerte június 27-től érkezik a mozikba a lengyel–magyar koprodukcióban készült Szent című film, mely Szent Adalbert gnieznói ereklyetartójának 1986-os elrablását dolgozza fel. Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Puskin, a Művész és a Tabán moziban láthatják az érdeklődők, emellett a megyeszékhelyek közül egyebek mellett Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Szolnokon, valamint több vidéki városban is vetíteni fogják.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház szerint a politikai hátterű, thrillerekre emlékeztetően feszült retró krimi rendkívül pontosan idézi meg az 1980-as évek Lengyelországát, annak díszleteit, karaktereit és korhangulatát – számolt be az MTI.

1986-ban a kommunista Lengyelországban ismeretlenek betörtek a gnieznói székesegyházba, megrongálták a lengyel kereszténység és államalapítás egyik legjelentősebb alakja, Szent Adalbert hamvait őrző síremléket, és ellopták róla a szentet ábrázoló ezüstszobrot.

A bűncselekmény felgöngyölítésével a nem túl tapasztalt Andrzej Baran nyomozót bízták meg, aki tisztában volt vele, hogy két évvel a nagy felháborodást kiváltó politikai gyilkosság, a kommunistaellenes Jerzy Popieluszko atya meggyilkolása után feszült a közhangulat az újabb egyházellenes bűncselekmény miatt. A történet szerint a nagy ambícióval megkezdett nyomozás során Andrzejben kétség ébredt, hogy a szobor ellopása esetleg egy belügyes játszma része-e.

A filmnek misztikus töltetet ad a vallási tartalom: Szent Adalbert gnieznói sírja fontos szerepet játszott a lengyel egyház- és államalapításban, hasonlóan szimbolizálja a lengyel államiságot, mint Magyarországon a Szent Jobb. Ennek fényében különösen érthető, miért okozott közfelháborodást a filmbeli ereklyetartó szoborral kapcsolatos incidens.

A film díszbemutatóját június 25-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezik, ahol a közönség találkozhat Sebastian Buttny rendezővel és az alkotókkal, köztük a stáb magyar tagjaival.

Az alkotást rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyző Sebastian Buttny nevéhez több sikeres film és sorozat is fűződik. A magyar közreműködéssel készült Szent zeneszerzője Pejtsik Péter (After Crying), társproducere Kántor László volt. Főbb szerepeiben Mateusz Kosciukiewicz, Lena Góra, Dobromir Dymecki és Leszek Lichota tűnik fel.