Újabb fantom bukkant fel, ezúttal a Margit-szigeten

Hosszú haj, borosta, tetoválások a kézfejen, gigantikus gyűrűk az ujjakon. Első körben valószínűleg nem egy musicalszínész fog ezekről eszünkbe jutni, kedden azonban Bradley Jaden pontosan így jelent meg a Margitszigeti Szabadtéri Színház színpadán. Merész vállalás olyan előadót meghívni, aki bár külföldön főszerepeket játszik, Magyarországra még nem jutott el a híre. Míg Sasvári Sándor, Mahó Andrea, Dolhai Attila, Polyák Lilla vagy Mészáros Árpád Zsolt könnyedén meg tudják mozgatni a műfaj szerelmeseit, addig a Broadway vagy a West End szupersztárjait nem biztos, hogy ismeri a hazai közönség.

Világhírű dalok világsztároktól

A 2024. június 18-i koncert ennek ellenére tömegeket vonzott a híres szabadtéri helyszínre. Ugyan nem volt teljes telt ház, nem kellett szégyenkeznie az angol sztárnak. Bradley Jaden kétórás koncertet adott dübörgő sikerrel. Egy színésznek egy koncerten nyilván nehezebb hitelesen énekelni olyan dalt, amit máskor egy órákon át építkező előadásban ad elő, a brit művész azonban ezt is megugrotta, amit a publikum is díjazott.

13 Galéria: Bradley Jaden koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

Jaden a turnéja során Budapest mellet Triesztet, Londont és New Yorkot is meghódította. A koncert elején elmondta, hogy itt most nem lesz sztori, csupán olyan dalokat fog énekelni, amelyeket a karrierje során is, illetve amelyek hatottak rá. Ennek ellenére amikor épp nem énekelt, akkor rendesen mesélt az életútjáról, és hogy mikor, miért, hogyan énekelte az éppen soron következő nótát, ezekből pedig kellő mennyiséget mutatott meg. Nem csoda, hiszen olyan darabokban játszott, mint a Shrek, a Ghost, a Camelot, a Wicked, a Nyomorultak vagy Az Operaház Fantomja.

A zenei utazás egy videóval kezdődött, ami bemutatott néhányat Jaden szerepei közül. Ezek után rá is zendített az estet kísérő Heureka Pop Orchestra, amely teljes biztonsággal hozta le mind a musical-, mind a popdalok repertoárját. A Shrek musical nyitánya után meg is jelent a főhős, aki mosolyogva nézte a tapsoló és ujjongó közönséget. Számtalanszor megköszönte az érdeklődőknek, hogy eljöttek, valamint többször is méltatta a helyszínt és magát Budapestet is. Látványosan nagyon jól érezte magát, amihez hozzájárult a magyar közönség híres lelkesedése.

Bradley Jaden hangja olyan hatással volt a közönségre, ami alapján nem csoda, hogy sztár lett a West Enden. Egyedül a halkabb hangoknál lehetett kevésbé hallani, alkalmanként a zenekar kicsit elnyomta. Ezt leszámítva a hangosítás teljesen rendben volt és hozzátett az est színvonalához.

Hajrá, magyarok!

Bár az est főszereplője Jaden volt, nem elhanyagolható társakkal énekelt el több duettet is, sőt vendégeinek egy-egy szólódalnyi időt is hagyott a műsorban. Először az Operettszínház volt társulati tagja, Sándor Péter lépett színpadra, és hatalmas sikerrel el is énekelte a Jekyll és Hyde-ból a Párbajt. Az egész este során az egyik legnagyobb ováció követte a produkciót.

13 Galéria: Bradley Jaden-koncert Galéria: Bradley Jaden koncert (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A másik vendégénekes Zizi Strallen brit színésznő volt, aki Jaden mellett szintén West End-sztár, ő játssza többek között a Mary Poppins címszerepét. Testhezálló módon ebből is elénekelte szólódalát. Később Sándor és Strallen is énekelt egy-egy duettet a főszereplővel. Előbbi a La Mancha Lovagja című darabból az Impossible Dreamet, utóbbi a Wickedből az As long as your mine-t. Sándor Péter és Zizi Strallen is énekelt egy közöset a változatosság kedvéért, méghozzá a Too much in love to care-t a Sunset Boulvardból. A műsor második felét kicsit jazzesebb vonalra vitte Jaden, és elénekelt néhány dalt, amit fiatalkorában nagyon szeretett. Így került be a Sway és az I Can’t Make You Love Me Josh Grobantől.

Az este emelkedett hangulatú, szinte már ünnepség volt, ami a tehetséget, a művészetet és a minőségi színjátszást éltette. Öröm volt látni az értő közönség lelkesedését egy igazán minőségi produkció iránt. Az est megkoronázásaként Jaden elénekelte Az Operaház Fantomjából a The Music of The Nightot és a Nyomorultakból a Starst. A közönség a végén felállva tapsolt, és üdvrivalgással köszönte meg az egész estés programot és teljesítményt.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)