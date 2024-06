Ugyanúgy, ahogy 80 évvel ezelőtt, ma is háború dúl a földön. Robert Capa, aki a világ egyik leghíresebb fotóművésze és fotóriportere, akkor olyan képeket készített, amelyek most figyelmeztetésül szolgálhatnak.

Két kategóriában is bronzoroszlánnal ismerték el a világ egyik legrangosabb kreatívipari seregszemléjén, a Cannes Lions fesztiválon a Capa Központ Capa vs. War című kampányát, amelyet az Innocean Berlinnel, a Havas Mediával és a londoni Persuasion Communicationsszel közösen készítettek. A plakátok arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy Robert Capa 80 évvel ezelőtti fényképei akár ma is készülhettek volna. A háború túl régóta kortársunk.

A Print & Publishing szekció Travel, Leisure, Retail, Restaurants & Fast Food Chains alkategóriában a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 1943 poszterét, míg az Industry Craft főkategória Photography: Print & Publishing alkategóriájában a Capa vs. War című projektet díjazták bronzoroszlánnal Cannes-ban, a reklámszakma egyik legrangosabb elismerésén. A kampány elemi erővel döbbent rá mindenkit arra, hogy a béke sajnos ma sem magától értetődő dolog.

Öt háborúban fényképezett

Az alkotók szándéka szerint a Capa vs. War című projekt arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a Robert Capa által a 20. század első felében készített fényképek összetéveszthetők a világban jelenleg is zajló fegyveres konfliktusok fotóival. Az üzenet a történelem egyik legnagyobb fotóművészének munkásságán keresztül a mai

béke iránti igényt fogalmazza meg.

A világ első, állandó Robert Capa-életmű-kiállítása tavaly nyílt meg a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Az egyedülálló tárlat mintegy 140 – köztük számos ikonikussá vált – fényképet bemutatva a fotográfus életének fontosabb állomásait tárja a látogató elé az életmű által meghatározott témák szerinti feldolgozásban.

Robert Capa magyar–amerikai fotográfus és fotóriporter csupán 40 évet élt, mégis öt csatatéren dokumentálta az eseményeket mint haditudósító. A spanyol polgárháborúban, a második kínai–japán háborúban, a második világháború európai hadszínterein, az arab–izraeli konfliktusban és az indokínai háborúban is készített fotókat, amelyek világhírűvé tették őt.