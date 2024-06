Átadták a Básti Lajos-díjat

A legendás színésznek, Básti Lajosnak, a szakszervezet korábbi vezetőjének emlékére és tiszteletére a Színházi Dolgozók Szakszervezete tíz évvel ezelőtt díjat alapított.

A pénzjutalommal járó kitüntetést az Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában kimagasló művészi teljesítményt nyújtó, 35 év alatti színész vagy színésznő nyerheti el.

A zsűri döntése értelmében a Básti Lajos-díjat idén Zsigmond Emőke, az Örkény Színház és Karácsony Gergely, a Karinthy Színház tagja kapta. Básti Lajos aktív tagja, sőt vezetője is volt a Színházi Dolgozók Szakszervezetének (SzíDoSz).

A Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész személyisége, talentuma, valamint a pályakezdő kollégák iránt érzett felelőssége ösztönözte a SzíDoSz korábbi vezetőségét arra, hogy az emlékét egy díjjal is ápolja, egyben elismerje az Országos Színházi Találkozók szemléjébe kerülő fiatalabb művészeket.

A szakszervezet: szakmai tömörülés. Így a segélyeken, a szakpolitikai és munkajogi csatározásokon túl odafigyelünk a művészi teljesítményekre is. A színészi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja az átmenet a fiatal szerepekből való az »anya« és »apa« szerepkörbe. Mást és máshogyan kell magunkból előhívni, mint amit addig megszoktunk. Fontos, hogy az átmenet éveiben is kapjunk pozitív visszacsatolást. Ugyanakkor ez a díj nem feltétlenül csak ennek a korosztálynak adható, hanem megkaphatják a pályájuk elején lévő színészek is. Az üzenete mindenképpen az, hogy az illető jó úton jár