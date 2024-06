Újabb paródiavideó jelent meg, Petőfi Sándor ezúttal Rónai Egonnal beszélget

Két hónap alatt több mint 200 ezren tekintették meg a Különös történések a Szondi utcában YouTube-csatorna első videóját. A Petőfi visszatér 2024-ben és Partizán-interjút ad című részben a készítő Orbán Viktor miniszterelnök mellett kifigurázta Márki-Zay Pétert és Gyurcsány Ferencet, de egyéb hülyeségekre és visszásságokra is felhívta a figyelmet.

Az oldalra azóta négy további videó is kikerült, valamint fény derült a csatorna tulajdonosának személyére is. Roznár Levente motion designer a 24.hu-nak adott interjújában úgy fogalmazott, ha úgy dönt, hogy folytatja a sorozatot, akkor „nagyon sok embert ki fog még figurázni”. A 26 éves fiatal ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem célja mások megalázása.

Petőfi Sándor most Rónai Egonnal beszélgetett

A csatornára csütörtök éjjel került fel a legújabb videó Petőfi Sándor ezúttal Egyenes beszéd-interjút ad címmel. A készítő felidézte Magyar Péter nagy port kavaró ATV-s szereplését, és az első pár másodpercben Márki-Zay Pétert is kifigurázta.

A múltból 2024-be röpített Petőfi az ATV műsorvezetőjével, Rónai Egonnal arról beszélget az Egyenes beszédben, hogy a csatorna miért nem hívta be eddig a költőt a műsorba – akit egyébként fideszes színekben indulva épp polgármesterré választottak Kiskőrösön.

Miért félnek attól az ilyen balos propagandatévék, hogy behívjanak egy 48-as hőst? A Habsburgok alatt nem volt ilyen cenzúra, mint az ATV-nél! Várom a bocsánatkérését!

– mondja a fideszes Petőfi, aki aztán hazugsággal vádolja meg Rónai Egont. Majd összevitatkoznak, Petőfi Sándor kivonul, és a műsorvezetőt még a saját édesanyja is számonkéri a történtek miatt.

A kommentrészlegben ezúttal is sokan fejezték ki a tetszésüket, és arról biztosították a készítőt, hogy izgatottan várják a következő részt.