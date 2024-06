Jegercsik Csaba 3,5 métert zuhant a Vámpírok bálja-előadáson, műteni kellett

Amint azt az Index is megírta, 2024. június 21-én baleset érte Jegercsik Csaba színművészt a Vármpírok bálja elődadásán. Hivatalosan nem tudni, miért zuhant le 3,5 méter magasból a Professzor szerepét játszó színész, akit még az éjjel kórházba vittek, ahol információink szerint sürgős orvosi beavatkozásra volt szüksége, műteni kellett. Az előadást szervező PS Produkció közleményt adott ki.

Sem péntek este, sem szombaton reggel nem lehetett tudni, mi történt pontosan a Vámpírok bálja című előadáson, a produkciót szervező cég csak szombaton délelőtt adott ki közleményt erről. A Vámpírok bálja Facebook-oldalán is csak a baleset szemtanúi, a közönség tagjai fejezték ki együttérzésüket, és kívántak jobbulást Jegercsik Csabának.

A PS Produkció szombaton délelőtt az alábbi közleményben számolt be az esetről:

A PS Produkció 2024. június 21-én a Vígszínháztól bérelt épületben játszotta a Vámpírok bálja című musicalt. A 348. előadáson a színpadon történt baleset körülményeit és okát vizsgálják, a rendőrség felvette a jegyzőkönyvet. Jegercsik Csaba színművészt, aki több, mint 300 alkalommal játszotta a szerepet, kórházba szállították, megfelelő orvosi ellátást kap. Az előadást a Vámpírok bálja társulatának döntése alapján megtartottuk.

Baleset és baleset, felelősség

Az eset hasonlatos a magyar színházi élet egyik legsúlyosabb balesetéhez, amely 2023 novemberében történt a Nemzeti Színházban. Akkor a Rómeó és Júlia előadásán zuhant a mélybe Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó a vastraverzekkel felépített díszlet felső emeletéről. Őket is műteni kellett.

Jegercsik Csaba mostani balesete is számos kérdést vet fel, amely szakjogászi álláspontok alapján egészen jól körvonalazható. Eszerint egy színházi előadáson több embert érint az ellenőrzési kötelezettség, és így a felelősség is:

a rendezőt, a produkció vezetőjét, a műszaki igazgatót és az ügyelőt biztosan.

Ahogyan az is egyértelmű, hogy az üzemi balesetben, egy munkabalesetben a munkáltatónak objektív felelőssége van. A felelősség ugyanakkor kétirányú: büntetőjogi (foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés) és munkajogi (objektív munkáltatói felelősség). A Vámpírok bálja-előadáson történt balesetben a felelősség a szervező produkciós cégé, nem pedig a teátrumé – amely közösségi oldalán szólalt meg: „A Vígszínház jobbulást kíván Jegercsik Csabának! Bízunk abban, hogy mihamarabb felépül, és ehhez minden támogatást megkap.”

Védelem a színészeknek

Az esetet követően megkerestük Savanyu Gergelyt, a Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnökét, aki azt mondta, hogy az volna a szerencsés gyakorlat, ha az előadás szervezői ilyen esetben azonnal felvennék a kapcsolatot az adott színművésszel, és a támogatásukról biztosítanák őt, valamint minden anyagi és emberi segítséget megadnának neki.

Az elnök azt is mondta, hogy tudomása szerint Jegercsik Csaba nem szakszervezeti tag, ennek ellenére hétfőn felveszik vele a kapcsolatot, és megkérdezik tőle, miben tudnak segíteni. Ha a színművész az érdekvédelmi szervezet tagja lenne, akkor azonnali munkajogi védelmet kapna, lábadozása idejére segélyre is jogosult lenne. Ezt a lehetőséget felajánlják majd Jegercsik Csabának is.

(Borítókép: Jegercsik Csaba. Fotó: Puskel Zsolt / Port.hu)