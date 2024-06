Tavaly, 2023 augusztusában már sikerült megtöltenie a Szent István teret a Mandoki Soulmatesnek, idén pedig újra ezt tűzték ki célul. A Grammy-díjas zenészekből és ismert előadókból álló formáció augusztus 18-án veszi be újra a helyet, hogy a Bazilikához több ezer főt csábítsanak.

2022 decemberében jelent meg a zenekar Magyar Képek című albuma, ennek dalival és korábbi alkotásaikkal készültek a tavalyi fellépésre. 25 év óta ez volt az első magyar nyelvű kiadványa a zenekarnak, amihez számos ismert, hazai énekest kértek fel vendégszerepelni.

Emlékek a térről

Idén új, Memory Of Our Future című lemezük anyagával érkezik Budapestre a Soulmates, amely várhatóan ugyanúgy számos világhírű zenészt vonultat majd fel, noha egyelőre nem tudni, hogy a tavalyi koncerthez hasonlóan, magyar előadók is színpadra lépnek-e majd.

Budapest a szülővárosom, mindig is az életem szerves része volt és marad. Számomra itthon mindig kicsit másabb színpadon lenni, óriási megtiszteltetés a magyar közönségnek játszani. Augusztus 18-án egy igazán különleges estére készülünk. Egyedülálló lehetőség lesz arra, hogy közösen ünnepeljük a zenei kultúrát és álljunk ki a szabadság, a béke, a törődő odafigyelés, józan ész és az emberségesség mellett. Hálás tisztelettel a közönségünk iránt, a lehető legjobb zenei teljesítményt nyújtjuk, hogy felejthetetlen és felhőtlen élményben részesüljenek. Boldog pillanatokat szeretnénk megélni, átadni, megőrizni a szívünkben és az emlékezetünkben! Szóljon a zene mindannyiunkért, az emberségért

– idézték Leslie Mandokit az Indexhez is eljuttatott közleményben.

A Mandoki Soulmates budapesti koncertje 2024. augusztus 18-án kezdődik este hét órától. A fellépésnek ezúttal is a Bazilika előtti Szent István tér ad otthont.