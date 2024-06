A világ egyik legnagyobb fesztiválján, a Glastonburyn egy olyan fellépő lesz az egyik legnagyobb név, amelyről valószínűleg sokan még sosem hallott az európai közönség. Ugyanis hiába a több tízmillió eladott album, a Seventeen nevű K-pop formáció egyelőre inkább Ázsia keleti felén ismert. Ezen próbálnak változtatni, ugyanúgy, mint az első indonéz női metal banda, a Voice of Baceprot, akik szintén elsőbálozók lesznek az Egyesült Királyságban.

A Glastonbury Piramis színpadának legnagyobb fellépője idén nem a Coldplay vagy Dua Lipa, hanem egy olyan együttes, amelyről valószínűleg a legtöbben még nem is hallottak. A szóban forgó fellépő a Seventeen – egy 13 tagot számláló K-pop fiúzenekar, amely tavaly több mint 10 millió albumot adott el. Az egyetlen előadó, aki ennél többet adott el nem más, mint Taylor Swift – írta meg a BBC.

De a K-pop globális sikere ellenére az Egyesült Királyság továbbra is fagyosan viszonyul a műfajhoz. Bár az olyan együttesek, mint a BTS, a Blackpink, a Stray Kids és az Aespa kitörtek, legnagyobb slágereik általában nyugati előadókkal, például Selena Gomezzel, Lady Gagával vagy éppen a Coldplay-jel együttműködve születtek. A Seventeen viszont nem csinál kollaborációkat, a koreai popzenekarok többségétől eltérően ők csak saját anyagokat írnak és készítenek.

MOST PEDIG TÖRTÉNELMET ÍRNAK, HISZEN ŐK AZ ELSŐ K-POP ELŐADÓ A GLASTONBURY NAGYSZÍNPADÁN.

A megtiszteltetés mértéke nem veszett el számukra. „Nagy felelősségérzet van bennünk” – mondta Csoi Seungcseol, azaz a zenekar vezetője, akit S Coups művésznéven ismernek.

Folyton visszatérünk ehhez az érzéshez, és mindent megteszünk a felkészülés érdekében, hogy mindenkit le tudjunk nyűgözni. Nem csak a rajongóinkat, hanem a közönség minden tagját

– mondta.

A Seventeen egy olyan évben játszik a fesztiválon, amikor az minden eddiginél távolabb kerül a rock gyökereitől. A közönség változó hallgatási szokásait tükrözve a Piramis színpadon csatlakozik hozzájuk az afrobeat ikonok, Burna Boy és Ayra Starr, míg a popsztár Dua Lipa és az R&B-s vonalat erősítő énekesnő, SZA a headliner szerepet kapta.

A Seventeen péntek délután, nem sokkal ebédidő után lép fel. Ez messze van az Ázsiában játszott késő esti szettjüktől, de S Coups nem zavartatja magát. „A napszak nem igazán számít nekünk” – mondja. „Igazából még jobb is, hogy délután lépünk fel, mert a közönség jobban lát minket a napfényben” – tette hozzá. Ez a pozitivitás ismerős lesz mindenkinek, aki hallotta már a Seventeen zenéjét. Legnagyobb slágereik közé tartozik a Lemonade, a Shining Diamond és a Very Nice.

Klasszikus fiúcsapat, tudatosan összerakva

A zenekar eredete a dél-koreai Pledis szórakoztatóipari cég pisztáciazöld pincéjében keresendő, ugyanis ott választották ki, utasították el, edzették és metszették a tagokat egy hosszú és fárasztó tanulóidőszak során. „Talán négy-öt évig tartott” – mondta Jeon Won-woo rapper, akit a rajongók Wonwoo néven ismernek. Ő volt az egyik első újonc 2013-ban, és több meghallgatási fordulót is túlélt, amelyek mindegyikét a Seventeen TV online sorozatban dokumentálták.

A műsor nem volt előre megírva, gyakran órákon át tartott. A rajongók a livestreamen kiválaszthatták a kameraszögeket, és végignézhették, ahogy a tinédzser gyakornokok étkeznek, értékeléseknek néznek elébe, és egy hírhedt alkalommal meg is szidták őket, mert hülyéskedtek. Egy alkalommal a sorozat nyolc hónapra eltűnt, és a rajongók azt találgatták, hogy a csoportot menesztették-e.

Visszatekintve S Coups azt mondja, hogy a szünet – amely alatt három tagot magyarázat nélkül lecseréltek – segített a Seventeennek, hogy kezébe vegye a sorsát.

A szerződésünk egy kicsit későbbre tolódott, és Woozi, az egyik tagunk úgy gondolta, hogy a tervezettnél korábban debütálhatnánk, ha saját zenét csinálnánk

– mondta. Wooziról pedig, valódi nevén Lee Dzsi-hoon, kiderült, hogy a zenekar ászának bizonyult. A klasszikus zenei képzettségű zenész a zenekar legtöbb dalának – eddig több mint 140 nótáról van szó – a társszerzője és producere volt. „Ő inspirálta a többi tagot, hogy érdeklődjenek a saját zenéjük elkészítése iránt, így ők is elkezdtek dalszerzést és szövegírást tanulni” – mondja S Coups. „Az, hogy részt veszünk a kreatív folyamatunkban, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a zenénk hitelesebb legyen, ezért nagyon büszkék vagyunk rá. Ez a mi nagy fegyverünk” – teszi hozzá Wonwoo.

„Nincs harc”

Valószínűtlennek tűnik azonban, hogy a Pledis átadná a kreatív irányítást négy évnyi befektetett idő, energia és pénz után, amíg formálta fiatal újoncait – de a zenekar szerint a kapcsolat a kölcsönös bizalmon alapul.

Volt, hogy csináltunk valamit, és az másképp jött ki, mint ahogy a cég tervezte. De ezt nem feltétlenül nevezném harcnak, inkább arról van szó, hogy meggyőzzük őket, hogy álljanak át a mi oldalunkra, és értsék meg az elképzeléseinket

– nyilatkozta a zenekarvezető S Coups.

A Seventeen végül 2016 májusában debütált egy egyórás élő műsorral a dél-koreai tévében, amit első EP-jük, a 17 Carat megjelenése követett. Ekkor a felállás a következőképpen alakult: S Coups, Dzseonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingju, The8, Seungkwan, Vernon és Dino. Innen osztották őket egy énekes csapatra, egy hip-hop csapatra és egy táncos csapatra. A zenekar neve a hármas felállásból ered:

13 ember + 3 csapat + 1 zenekar = 17.

Nem ők az egyedüli újoncok, az iszlám indonéz női metálbanda is érdekes lesz

Iszlám fejkendőjükkel és magas oktánszámú metálzenéjükkel az indonéz Voice of Baceprot zenekar női tagjai az Egyesült Államoktól Franciaországig játszottak már színpadokon, viszont a Glastonbury színpadán ők is idén debütálnak – írta meg a Reuters. Ráadásul ők lesznek az első indonéziai banda, akik a világ legnagyobb fesztiválján színpadra állnak, úgyhogy nem csak magukat, de Nyugat-Jáva tartományt és az egész délkelet-ázsiai világot képviselik majd.

Nemcsak a Voice of Baceprot-ot, hanem az országunkat is hordozzuk

– mondta a 23 éves basszusgitáros, Widi Rahmawati a Reutersnek.

A bandát egyébként a Rage Against the Machine egykori gitárosa, Tom Morello is csak dicsérni tudta, de a zenén túl a hármas azt tűzte ki célul, hogy megkérdőjelezik azokat a sztereotípiákat, amelyek szerint a muszlim nők szerények és gyengék, vagy hogy a muszlimok általában véve erőszakos harcosok – mondta Firda Marsya Kurnia, 24 éves énekesnő, gitáros.

A zenekar a női szerepvállalásról – a zene helyett a külsőségekhez való ragaszkodásról panaszkodva – és a környezetvédelemről énekel, mondta Marsya. Widi, Marsya és a 24 éves dobos, Euis Siti Aisyah egy iszlám iskolában találkoztak, és 2014-ben alakították meg a zenekart. Widi szerint gyerekként elmerültek az indonéz pop- és iszlám zenében – azóta ez kicsit megváltozott.

A metal iránti szeretetük az amerikai System of a Down együttes Toxicity című albumának közös meghallgatása után alakult ki bennük, amely hatalmas adrenalinlökettel töltötte el őket – mondta Marsya, ezért elkezdtek saját zenét játszani. Az énekes szerint a Voice of Baceprot számára a legnehezebb kihívást a megbélyegzésekkel való megküzdés jelentette, itthon és a tengerentúlon egyaránt.

A mi falunkban a metalt sátáninak tartják, ami nem alkalmas a nők számára, nemhogy a hidzsábot viselő nőknek

– mondta Widi, a fejkendőre utalva.