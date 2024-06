Megrongálták Roger Moore monacoi sírhelyét

Egy James Bond-rajongó, aki Roger Moore iránti tiszteletét akarta leróni, aggasztó felfedezést tett: a néhai 007-es ügynök nyughelyét megrongálták – írta meg a TMZ. A rajongó – aki névtelenséget kért a portáltól – elmondta, hogy a múlt héten megállt a Cimetiere de Monacónál, a monacói La Colle-ban található kis temetőnél, és megpróbálta megkeresni a néhai színész sírkövét.

Végül meg is találta az egykori 007-es nyughelyét, de egyúttal azt is felfedezte, hogy a Moore családot jelképező nagy pajzsot letépték. Erről pedig fényképeket is készített, hogy bizonyítsa a vandalizmust a hatóságoknak.

A rajongó hozzátette, hogy egyrészt megdöbbentette, másrészt felhúzta magát, hogy valaki bármilyen sírt képes meggyalázni. Főleg, hogy a James Bond-legenda sírját.

A rajongó megosztotta a nyugtalanító hírt egy privát Facebook-csoporttal, és a visszajelzések szerint több Bond-rajongó is felháborodott, hogy „egy piti bűnöző ilyen tiszteletlenséget mutat Moore örökségével szemben”.

A portál körbekérdezett és azt sikerült kideríteniük, hogy senki nem tud az égvilágon semmit a lopásról, így egyelőre senkinek nem is áll módjában tenni semmit. A helyi rendőrség és a temető illetékesei is azt mondták, hogy senki nem jelentette a vandalizmust, a portál hívása volt az első, tőlük hallottak a lopásról először.

Megkeresték Moore hagyatékának kezelőit is, de egyelőre nem kaptak választ.

Roger Moore az 1973-as Élni és halni hagyni című epizóddal vette át a brit szuperkém szerepét, majd 7 epizódon keresztül játszotta el a 007-es ügynököt a filmvásznon. Utolsóként az 1985-ös Halálvágtában állt utoljára őfelsége titkosszogálatába.

A legtöbb rajongó szerint Moore volt az „igazi és legjobb” James Bond a franchise több mint 60 éves történetében, pedig már hat színész is ejátszotta a karaktert, olyan nagy nevek, mint Sean Connery, Pierce Brosnan, vagy a legutóbbi öt filmben Daniel Craig.

Az ikonikus angol színész 2017-ben, 89 éves korában halt meg.