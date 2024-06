Megszólalt a balesetet szenvedett Jegercsik Csaba, kórházi ágyáról üzent

Köszönte a jókívánságokat, a rajongók aggódó SMS-eit. Jegercsik Csaba színművész az Indexen keresztül üzent mindenkinek, és arról is beszélt, mi történik vele most.

Jelenleg is kórházban van Jegercsik Csaba, aki – mint arról az Index is beszámolt – 2024. június 21-én szenvedett balesetet a Vámpírok bálja című előadáson. A színművész a Professzor szerepében számtalanszor lépett már színpadra, most azonban az egyik jelenetben 3,5 méteres magasságból a színpadra zuhant, aminek következtében eltört a csuklója és a szeméremcsontja.

Még azon az estén kórházba szállították, a csuklóját megműtötték, és azóta is folyamatos orvosi felügyelet mellett gyógyul. Az Index olvasóinak most a kórházi ágyáról üzent a rajongóknak, és elmondta, hogy nagyon jólesik neki az a figyelem és szeretet, a sok üzenet és jókívánság, ami a baleset óta feléje árad, ám jelezte azt is, hogy arra kér mindenkit, beleértve az újságírókat is, hogy legyenek némi megértéssel feléje, a jövőben ugyanis szeretne a gyógyulására koncentrálni, és ehhez szüksége van arra, hogy minden erejével a felépülésére koncentráljon.

Köszönet az orvosoknak

A színművész azt is elmondta, hogy a balesettel kapcsolatban mindenre emlékszik, de erről most nem beszélne, hiszen folyamatban lévő ügyről van szó, vizsgálat zajlik.

Jegercsik Csaba köszönetet mond minden orvosnak, ápolónak és gyógytornásznak, aki mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb visszatérhessen a színpadra. Ennek időpontjáról egyelőre nem tud mit mondani, hiszen ehhez teljesen fel kell épülnie. Jegercsik Csaba 2001-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakán végzett, ami azt jelenti, hogy számára a színpadi mozgás lételem, és jelenleg még egy hangszert sem tud a kezébe venni.

A színművész azt is elmondta, hogy a kórházban hamarosan meglátogatják a Színházi Dolgozók Szakszervezetétől. A testület elnöke, Savanyu Gergely szombaton még az Index cikkében ígérte meg, hogy felkeresik a balesetet szenvedett színművészt, és arról beszélgetnek majd, miben tudják segíteni őt a felgyógyulás hónapjaiban.

Jegercsik Csaba szerda délben jelezte: megvolt a napi konzílium, amelyen azt a tájékoztatást kapta az orvosoktól, hogy a napokban kiengedik őt a kórházból, és megkezdheti a rehabilitációs kezeléseket.

Baleset és baleset, felelősség

Jegercsik Csaba esete hasonlatos a magyar színházi élet egyik legsúlyosabb balesetéhez, amely 2023 novemberében történt a Nemzeti Színházban. Akkor a Rómeó és Júlia előadásán zuhant a mélybe Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó a vastraverzekkel felépített díszlet felső emeletéről. Őket is műteni kellett.

Jegercsik Csaba mostani balesete is számos kérdést vet fel, amely szakjogászi álláspontok alapján egészen jól körvonalazható. E szerint egy színházi előadáson több embert érint az ellenőrzési kötelezettség – és így a felelősség is:

a rendezőt, a produkció vezetőjét, a műszaki igazgatót és az ügyelőt biztosan.

Ahogyan az is egyértelmű, hogy az üzemi balesetben, egy munkabalesetben a munkáltatónak objektív felelőssége van. A felelősség ugyanakkor kétirányú: büntetőjogi (foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés) és munkajogi (objektív munkáltatói felelősség).

(Borítókép: Jegercsik Csaba. Fotó: Puskel Zsolt / Port.hu)