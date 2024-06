Meghökkentő mesék Erika néniről, Forgácsékról és a Papáról

Akik olvasták az Osztálytalálkozó vagy A bezzeggyerek című könyvét, azonnal rá tudnak hangolódni Rényi Ádám Erika néni című új kötetére is. De azok is, akik most ismerkednek ezekkel a felnőttmesékkel, hiszen beszippant minket az első sorától kezdve, és utána már csak azt vesszük észre, hogy a buszon nem a telefonunkat nyomkodjuk, ahogy már egy ideje szoktuk, hanem újra könyvet olvasunk, mert nem tudjuk letenni.