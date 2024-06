Még a túlélő professzort is megdöbbentette a világ, ami most feltárult

Több évtizedes kutatómunka áll Pelle János mögött, aki legújabb, „Zsidókérdés” és magyar társadalom, 1938-1956 című munkájában olyan eseteket tár fel, amelyekről eddig senki nem beszélt. A „lehet-e újat mondani a holokausztról” kérdésre is igennel válaszolhatunk a könyvet forgatva, de bemutatja azt is, hogy – gyakran a hatóságok hallgatólagos támogatásával – milyen pogromok robbantak ki még 1945 után is Magyarországon.