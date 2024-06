Az elektronikus zene atyjai komoly bulikra készülnek nálunk

Ugyan az idei Sziget fesztivál Nagyszínpadán több olyan világsztár is tiszteletét teszi majd, aki még sosem járt hazánkban, nem szabad megfeledkezni a fesztivál egyéb helyszíneiről sem. Köztük lehetne említeni akár a Party Arénát vagy a Colosseumot, ahol rendszerint rétegzenét játszó, de még így is sok látogatót megmozgató előadók lépnek fel, akik egyáltalán nem számítanak mainstreamnek.

A magyar fesztiváloknak az utóbbi évtizedek során szinte mind kialakult valamilyen profilja, amely alapján a fesztiválozók be tudják lőni, melyik eseménytől mire számíthatnak. Azok számára, akik például a jövő héten kezdődő Balaton Soundra látogatnak el, nem lesz meglepő, hogy csak elektronikus zenével fognak találkozni – leszámítva az egyetlen más műfajban alkotó előadót, John Newmant. A Sziget fesztivál ugyanakkor kivételt képez, mivel nem egy stílus köré összpontosulnak a fellépők, hanem szinte minden zenei ág képviselteti magát a rendezvényen, így az idelátogatók könnyen rátalálhatnak a nekik tetsző helyszínre. A legnagyobb durranásnak számító fellépők a Nagyszínpadon kapnak helyet, azonban ennél sokkal több helyszín található a fesztivál területén.

A tavalyi év során már bővebben bemutattuk némelyiküket, köztük a Sztereó Színpadot, az Everness Chill Gardent, a Party Arénát és a Colosseumot. Utóbbi két helyszínre idén is érdemes lesz figyelni, mivel az elektronikus zene kissé undergroundnak számító műfajainak számtalan nagyágyúja fog fellépni. Itt lehetne említeni akár a német Len Fakit, az olasz Sam Paganinit, a holland Joris Voornt, a francia Nico Morenót, az ukrán ARTBAT-ot vagy az olasz Enrico Sangiulianót, akik mind megfordultak már hazánkban. Az általuk képviselt zenei stílusnak ők a zászlóshajói, azonban akadnak olyan előadók, akik még rajtuk is túltesznek.

Ibiza császára lett

A techno műfaj kedvelőinek nemigen kell bemutatni Sven Väth német lemezlovast, aki már a 80-as évek óta zenéléssel foglalkozik, és jelenleg is az egyik legnevesebb techno-DJ. Szülei révén ismerkedett meg a különböző műfajokkal még gyerekként, és azután kezdett el komolyabban foglalkozni a DJ-szakmával, hogy Ibizára utazott. Három hónapot töltött a szigeten, ez idő alatt a tengerparton lévő napozóágyakon aludt, és úgy szerzett pénzt, hogy az egyik szórakozóhely szórólapjait árulta. Ekkor döntötte el, hogy lemezlovas szeretne lenni.

Hazatérve Németországba a szülei megkérték, hogy játsszon a család kocsmájában. Akkor még csak 17 éves volt, egy évvel később pedig már egy frankfurti klub állandó fellépője lett. Michael Münzing és Luca Anziloti vezették őt be a zeneiparba, majd 1986-ban, még mindig csak 22 éves korában az Electrica Salsa című számnak köszönhetően vált ismertté Európában.

Az előadó 24 éves korában nyitotta meg első szórakozóhelyét Frankfurtban Omen néven, ami rövidesen Németország egyik legjobb klubjává vált. Végül 1998-ban bezártak, miután több konfliktusuk akadt a hatóságokkal. A záróbulin annyian voltak, hogy hangfalakat helyeztek el a hely köré, az emberek pedig kint táncoltak az utcákon. A rendőrök sem avatkoztak közbe, csak lezárták az útszakaszt az autósforgalom elől.

Väth két legismertebb albuma ezt követően, a 90-es években jelent meg Accident in Paradise és The Harlequin, the Robot, and the Ballet-Dancer címmel. A szórakozóhelyektől sem sokáig köszönt el, 1996-ban Cocoon néven indított partisorozatot. Minden tartalék pénzét erre használta fel, ám végül a projekt nem bizonyult túl sikeresnek. 1999-ben próbálkozott meg újra ezzel, és egy kiadót is elindított Cocoon Recordings néven, ami a mai napig működik, és olyan lemezlovasok kerültek ki onnan, mint Ricardo Villalobos, Dubfire, Loco Dice vagy Guy Gerber. Az volt a céljuk, hogy egy olyan kiadót hozzanak létre, ahol a producerek anélkül adhatnak ki új dalokat, hogy egy nagyobb szervezethez tartoznának.

A Cocoon partisorozat végül 1999 nyarán startolt el, és 2000-ben már 14 héten keresztül minden hétfőn megrendezték.

Az volt a különlegessége, hogy a szigeten ugyan akkoriban főleg a trance irányzat dominált, ők egy underground stílust képviseltek. Emellett pedig ügyeltek arra, hogy minden évben új témával, elemekkel ruházzák fel a partisorozatot, amelynek afterpartijai legalább annyira híresek lettek – mivel olykor a zsaruk vetettek véget a buliknak. A rendezvényt egészen 2018-ig rendezték meg az Amnesia klubban, aztán áthelyezték a Pachába. Tavaly ünnepelték a partisorozat 25. születésnapját. Bár Väth 2004-ben próbát tett egy Cocoon nevezetű szórakozóhely megnyitásával is Frankfurtban – ami az Omen utódja volt, és főleg techno, house és trance műfajokban jeleskedő DJ-k léptek ott fel –, 2012-ben be kellett zárnia csőd miatt.

A lemezlovas szívéhez jól láthatóan igen közel áll Ibiza, mivel 1989-ben ott ismerte meg feleségét, Nina Petert, akivel egy buddhista ceremónia keretében mondták ki a boldogító igent 2008-ban Thaiföldön. Két gyerekük is született, ám 2012-ben elváltak. Ugyan Väth Németországból származik, 2013-ban Londonba költözött, és egy évben legalább hat-nyolc hónapot tölt el Ibizán. Mivel DJ, a sok éjszakázás miatt különösen kell figyelnie a mentális egészségére, így az ősi India több ezer éves, hagyományos orvostudományi rendszerét, az ájurvédát követi.

Ez azt jelenti, hogy októbertől januárig például nem eszik húst, nem fogyaszt alkoholt, sem cukrot.

Väth mindemellett a bakelitlemez szerelmese, 2013-ban azt mondta egy interjúban, szeret elmenni lemezboltokba, hogy ott csevegjen az emberekkel. Sőt, csak olyan zenét hajlandó lejátszani a fellépésein, aminek létezik bakelitlemez-kiadása, mivel csak így tudja garantálni a megfelelő minőséget. Korábban már többször megfordult Magyarországon, tavaly például egy háromórás szettel érkezett Budapestre, ahogy idén is így lesz a Sziget esetében.

A minimal techno egyik atyja

Szintén nagy név a Sziget elektronikus zenei felhozatalában Richie Hawtin, aki régi motorosnak számít – és nem mellesleg már szinte hazajár Magyarországra. A DJ Angliában született, majd családjával Kanadába költöztek. Édesapjának köszönhetően ismerkedhetett meg az elektronikus zenével már fiatal korában. 17 éves volt, amikor klubokban kezdett el játszani, akkor még főleg house és techno műfajban. Karriere kezdetén F.U.S.E. néven adott ki dalokat a Plus 8 kiadónál, ebben az időben még egyetemre járt, ahonnan végül eltanácsolták. A zenéléssel viszont ennek ellenére sem állt le, sorra jelentette meg a szerzeményeket a 90-es években. A minimal techno irányzat egyik úttörőjének számít.

A 2000-es évek beköszöntével több városban is sátrat vert, köztük New Yorkban, majd Berlinben, ahol megalapította saját kiadóját. A Torinóban megrendezett, 2006. évi téli olimpiai játékok nyitóceremóniáján ő lépett fel, illetve készítette el annak dalát. Zenei producerként már több díjjal is kitüntették, ám mindemellett az üzleti világ más oldalát is megismerhette. 2014-ben indította el szakémárkáját, az ENTER.SAKE-et, majd 2016-ban érkezett a PLAYdifferently, ami többek között keverőpultot gyárt – amelyet olyan lemezlovasok használnak már, mint Carl Cox –, ezenfelül pedig a Plus 8 Equities cég elnöke. Richie Hawtin számtalanszor járt nálunk, ami nem meglepő, mivel kikerülhetetlen alaknak számít, amennyiben technozenéről beszélünk.

A kifutón szól

A már korábbiakban emlegetett Loco Dice az előbbi két előadónál valamivel később, a 90-es évek derekán kezdte karrierjét. Tunéziai szülők gyermeke, ám ő már Düsseldorfban született. Pályafutása elején a hiphop műfajban jeleskedett, egy helyi klubban zenélt, és olyan előadók támogatták munkásságát, mint például Usher, Snoop Dogg, R. Kelly vagy Ice Cube. A zenei ízlése később szinte 180 fokos fordulatot vett, és átállt a technóra, illetve a house-ra. Mindez annak volt köszönhető, hogy 2002-ben egy nyarat töltött Ibizán, ami megbabonázta őt – akárcsak Sven Väthet.

A house és a techno még szélesebb közönséghez juttatta el a zenéit, több neves klubnak lett állandó arca, köztük a Sven Väthhez köthető Cocoonnak. Ezenfelül jó pár kiadó jelentette meg a szerzeményeit, továbbá saját kiadót is útjára indított. 2002 óta játszik Ibizán, és 2022-től kezdve két szórakozóhely, a Pacha és a Hi Ibiza rezidens DJ-je. Bár talán nem sokan tudják, de Dice már kifutóra is írt zenét, pontosabban Marcelo Burlon argentin–olasz divattervező négy évvel ezelőtti divatbemutatójára a milánói Men’s Fashion Weekre. Ugyan nem valószínű, hogy az idei Szigeten bárki is találkozni fog kifutóval a BOLT Party Arénában, ahol Loco Dice teszi tiszteletét rögtön a fesztivál legelső napján, ám technozenéből senki nem fog hiányt szenvedni.

(Borítókép: Loco Dice, Sven Väth és Richie Hawtin. Fotó: Denis Truscello / Élia Beach Club, Thomas Niedermuller, Artur Widak / NurPhoto / Getty Images)