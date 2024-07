Karácsony Gergely győzelme után két kérdés maradt

Karácsony Gergely hihetetlenül szoros küzdelemben, a szavazatok újraszámolását követően 41 szavazattal győzött az önkormányzati választásokon. A parázs, fordulatoktól sem mentes főpolgármester-jelölti kampányban a fővárosiak életének számos területét érintő ígéret hangzott el. Ez alól a kulturális élet sem jelentett kivételt.

Hol vagytok mecénások?

Karácsony Gergely A kultúra városa, a város kultúrája című konferencián mutatta be kulturális programját. Az eseményt Niedermüller Péter, a VII. kerület újraválasztott polgármestere vezette fel, hangsúlyozva, hogy milyen fontos szerepet játszik egy nagyváros életében, egy település innovációja szempontjából a kultúra, miközben a közismert narratívát idézve azt fejtegette, hogy milyen pénzügyi nehézségekkel kell szembenéznie a városvezetésnek, a kulturális élet finanszírozásának esetében is.

Karácsony Gergely számvetéssel kezdte programja ismertetését, felidézte, hogy 2019 decemberében új kulturális törvénycsomagot fogadott el az Országgyűlés. A szabályozás hatására közös müködtetésű színházak jöttek létre, korábban csak állami vagy önkormányzati fenntartású intézményekről beszélhettünk. Az önkormányzat által fenntartott színházak megmaradtak, és akkor minősültek át közös működtetésű intézményekké, ha állami támogatást is elfogadtak. A közös működtetést az önkormányzat kérvényezheti, amiről végül kormányhatározatban döntenek. A közös működtetésről egyedi megállapodást köt az önkormányzat és a kormány, a kormánykritikus hangok szerint ez garantálja a színház művészi szabadságát, de részletes szabályokat határoz meg, ideértve „a vezetői kinevezés módját is”.

A főpolgármester szerint a törvénycsomag miatt a fővárosnak mérlegelnie kellett „hogyan mentse meg a független, illetve kőszínházakat, amelyek velünk élő problémákat tematizálnak”. Úgy véli, hogy az állammal kötött átfogó megállapodásnak hála a főváros által finanszírozott intézmények megőrizhették a függetlenségüket, szabadságukat.

Elmondta, hogy a megállapodás az év végén lejár, ezért a főváros vezetésének hamarosan újra tárgyalóasztalhoz kell ülnie.

„Mi a magunk részéről vállaljuk, hogy azokat a színházakat, amelyeket eddig finanszíroztunk, a továbbiakban is finanszírozni fogjuk” – jelentette ki Karácsony Gergely, aki az Index birtokába jutott új kulturális törvénytervezetről is beszélt: nem ért egyet a kormány centralizáló törekvéseivel. Ahogyan arról elsőként beszámoltunk, ha a tervezetet jelenlegi formájában elfogadják, akkor totális központosítás és egységesítés jöhet a kulturális életben: a vármegyei hatókörű városi színházak a Nemzeti Színház (Vidnyánszky Attila), a zenekarok a Nemzeti Filharmonikusok (Vashegyi György), az alkotóművészek a Petőfi Kulturális Ügynökség (Demeter Szilárd) alá kerülhetnek. Karácsony szerint a várható szabályozás miatt a Budapesti Fesztiválzenekar sorsa is kérdéses, ezért a kormánnyal kötött új megállapodás részét kell képeznie, hogy a világhírű formáció jövőbeni működése, függetlensége biztosított legyen.

Kijelentette, hogy következő ciklusában a független színházak támogatására új mecenatúraprogramot indít a Független Előadó-Művészeti Szövetségével (FESZ) közösen, mert az érintettek jelentős forráshiánnyal küzdenek. A főváros ehhez évi 150 millió forintot biztosítana, a főpolgármester abban bízik, hogy mecénások is beszállnak a finanszírozásba.

Elmondta, hogy az elmúlt öt évben 700 milliót költöttek a független színházak támogatására. Karácsony tervei között szerepel, hogy a Szabolcs utcában létrehozzák a „pesti Jurányit”, a budai Jurányi-házhoz hasonlatos inkubátorházat. A projektet szintén a FESZ-szel közösen valósítanák meg.

Mi lesz a Merlin Színházzal?

A főpolgármester szerint, ha számba vesszük az elmúlt öt év kulturális beruházásait, akkor a Merlin Színház felújítása tekinthető a legfontosabb lépésnek. Az intézménnyel összefüggésben nem szabad elfelejtenünk, tavaly novemberben még arról szóltak a hírek, hogy a felújított Merlin Színház már megnyitotta kapuit Budapest 150. születésnapja alkalmából. Az Index ekkor rá is keresett, hogy milyen programok várhatóak a Merlinben, de semmilyen információt nem találtunk a Városháza honlapján, ezért személyesen látogattunk el a színházba, amit zárva találtunk. Karácsony tisztázta az intézmény sorsának kérdését: a Merlinnek nem lesz önálló társulata, a főváros nyitott, összművészeti kulturális térként tervezi működtetni, az Örkény Színház szakmai vezetése alatt.

A Merlin tele lesz élettel

– ígérte az újraválasztott főpolgármester, hozzátéve, hogy a Városházán nyitják meg a jövőben kortárs képzőművészeti kiállítások színhelyéül szolgáló Budapest Galériát, ami szerinte fájóan hiányzik a város kulturális életéből.

„A mozi, a mozi, a mozi”

Karácsony szerint a Szabó Ervin Könyvtár a főváros legfontosabb közművelődési intézménye, megígérte, hogy folytatják a tagkönyvtárok felújítását, de határozottan kijelentette, hogy a központi könyvtár rekonstrukcióját elhalasztják, mert „túl nagy falatnak” bizonyulna. A fővárosiak további, a nap huszonnégy órájában elérhető könyvautomatákra is számíthatnak, ha Karácsony beváltja ígéretét.

Karácsony egyik legfontosabb kultúrához köthető ígérete, hogy újra indítja a Filmszemlét, és Budapest ismét helyszínévé válik egy nemzetközi filmfesztiválnak. A főpolgármester szerint a 44. Filmszemle jövő februárban lesz a Corvin Moziban, ahol a közelmúlt független filmjeit tekinthetjük meg.

Üres ígéretek?

Az biztos, hogy Karácsony (politikusként nincs ezzel egyedül) már a 2019-es kampányban is tett máig be nem tartott ígéreteket. Igen, a kulturális élet területére vonatkozóakat is. Fontos megjegyezni, hogy a megvalósítatlan ígéretek hátterében pedig sokszor inkább akarat, mintsem a forráshiány állt. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy sikerült olyan kompromisszumos megoldásokat is tető alá hoznia, ami végső soron budapesti színházak javára vált. Kérdéses, hogy a következő öt évben is képes lesz-e a korábbi hatásfokkal együttműködni az Orbán-kormánnyal, nyilvánvalóan nem csak rajta múlik.

A kampányban tett, az előbbiekben vázolt vállalásai nehezebb gazdasági körülmények között is megvalósíthatónak tűnnek, nagy horderejű elképzelésekkel nem állt elő. Programjában a folytonosság a meghatározó tényező.A kulturális életre vonatkozó tervei sokkal inkább a fővárosi közgyűlés új összetételéből fakadó nehézségek miatt vallhatnak kudarcot, miközben Lázár János építészeti és közlekedési miniszter szerint Budapestre anyagi csőd vár.



(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 14-én. Fotó: Németh Kata / Index)