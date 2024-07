Meghalt Audrey Flack, a fotórealizmus úttörője

Flack már fiatal művészként a New York-i művészet színterében találta magát, a híres absztrakt expresszionistákkal, Jackson Pollockkal és Willem de Kooninggal is jóban volt.

Az 1960-as években a New York-i Art Students League-ben végzett tanulmányai után a fotorealizmus élvonalában alkotott. Saját fényképeiből festett nagy méretű csendéletfestményeket, amelyek gyakran (nőies) személyes tárgyakra összpontosítottak, például ékszerek, sminkek, valamint vallási ereklyék.

Megszegtem az elfogadható téma íratlan szabályát. A fotorealisták autókat, motorkerékpárokat és üres utcaképeket festettek. Hűvös, érzelemmentes és banális kifejezések jellemezték a mozgalmat. Munkám azonban humanista, érzelmes volt, és tele volt szimbolikus képekkel

− fogalmazott korábban Flack a Brooklyn Múzeumnak adott művésznyilatkozatában.

Felháborító témák

Egyes kritikusokat kezdetben felháborítottak a témái, Hilton Kramer 1976-ban a New York Times-nak írt ismertetőjében „a fotorealizmus Barbra Streisandjának” nevezte, és nehezményezte, hogy ő volt a mozgalom első művésze, akinek a New York-i Modern Művészetek Múzeuma megvásárolta a műveit.

Flack úttörő megközelítése azonban kiállta az idő próbáját.

Képei a New York-i Metropolitan Museum of Art, a Solomon R. Guggenheim Múzeum, a Whitney Museum of American Art, valamint a Dallas Museum of Art, a Los Angeles County Museum of Art és a Smithsonian American Art Museum gyűjteményében is megtalálhatók. Személyes iratai a Smithsonian's Archives of American Artban vannak.

Flack a nyolcvanas években maga mögött hagyta a fotorealizmust, és istennőket ábrázoló, nagy méretű bronzszobrokat alkotott. Ez a profilváltás jelentős nyilvános megbízásokhoz vezetett az Egyesült Államokban, például a Civitas (1991) átjáró emlékműve a dél-karolinai Rock Hillben.